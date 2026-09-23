Medellín fortalece la prevención de riesgos en salud mental de estudiantes

Medellín. Amtioquia

La Alcaldía de Medellín, a través del programa Escuela Entorno Protector, ha desarrollado durante 2026 un total de 586 acciones enfocadas en la prevención y el abordaje del comportamiento suicida y el fortalecimiento de la salud mental en las instituciones educativas.

De acuerdo con la Administración Distrital, 408 de estas acciones correspondieron a procesos de formación y 76 a asesorías y asistencias técnicas. Además de jornadas de sensibilización, acompañamiento y articulación institucional, las actividades llegaron a más de 23.000 estudiantes, padres, madres y cuidadores.

La secretaria de Educación de Medellín, Carolina Franco Giraldo, explicó: “Fortalecemos el bienestar emocional y la capacidad de nuestras instituciones para reconocer las señales de riesgo y actuar cuando un estudiante necesita acompañamiento”,

Instituciones cuentan con protocolo de atención

Las instituciones educativas tienen un protocolo para activar las rutas de atención en casos relacionados con ideación, intento o suicidio. Este mecanismo orienta a los Comités Escolares de Convivencia y permite articular las acciones de promoción, prevención, atención y seguimiento con las rutas externas de la ciudad.

Entre las señales que requieren atención se encuentran cambios de comportamiento, aislamiento, desmotivación, expresiones de desesperanza, alteraciones en los hábitos de sueño o alimentación, pérdida de interés y señales de autolesión.

Ante estos casos, la respuesta contempla la escucha activa, el acompañamiento psicosocial, la participación de padres, madres o cuidadores y la remisión al sistema de salud. Por su parte, la secretaria de Educación agregó que el programa también trabaja en el fortalecimiento de la autoestima, las redes de apoyo, la comunicación familiar y las habilidades socioemocionales.

La estrategia incluye capacitación para docentes, directivos y profesionales de apoyo, así como actividades de sensibilización dirigidas a estudiantes y sus familias. De esta manera, los estudiantes puedan encontrar espacios de escucha y acompañamiento dentro de sus comunidades educativas.