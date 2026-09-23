Carrera Séptima tendrá contraflujo hacia el norte los sábados para facilitar salida de Bogotá

La carrera Séptima tendrá un contraflujo hacia el norte durante cuatro sábados, como parte de un piloto de la Secretaría Distrital de Movilidad para ofrecer una alternativa a los conductores que salen de Bogotá y distribuir los viajes con la Autopista Norte.

La medida comenzará el sábado 26 de septiembre y operará entre las 9:00 a. m. y la 1:00 p. m., en el tramo comprendido entre las calles 193 y 245. Durante ese horario, la vía funcionará exclusivamente en sentido norte.

Así funcionará la medida

Los vehículos que se dirijan hacia el norte podrán utilizar la carrera Séptima en este tramo. La Secretaría de Movilidad dispondrá de señalización y personal en vía para orientar a los conductores.

De acuerdo con la entidad, cerca de 5.300 vehículos salen de Bogotá por la Autopista Norte los sábados en la mañana. El piloto busca distribuir parte de estos desplazamientos entre ambos corredores.

cuchamos a la ciudadanía que cada sábado busca alternativas para salir de Bogotá por el norte y hoy estamos revisando una opción concreta en la carrera Séptima. Vamos a medir su efectividad y el comportamiento del tráfico para, con estos resultados, definir si la implementamos de forma permanente”, aseguró María Fernanda Ortiz, secretaria distrital de Movilidad.

¿Qué pasará con el transporte público?

La medida también modificará temporalmente el recorrido de la ruta rural 18-14 Torca–Tibabita, que tendrá un recorrido alterno durante las horas del contraflujo.

La Secretaría informó además que el Grupo Guía, el Cuerpo de Agentes de Tránsito y la Seccional de Tránsito y Transporte acompañarán la operación en diferentes puntos de la zona.

El funcionamiento del piloto será evaluado durante los cuatro sábados. Con base en los resultados, las autoridades determinarán si la medida continúa o requiere ajustes.