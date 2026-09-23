Incendio estructural arrasó siete viviendas en Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio Giovanny Posada, director de Gestión del Riesgo de Ibagué, confirmó que siete viviendas fueron arrasadas por un incendio estructural que se registró en el asentamiento humano conocido como Hato de la Virgen ubicado en el barrio Ciudadela Simón Bolívar.

“Atendimos un incendio estructural que consumió un total de siete viviendas en este asentamiento ubicado en la segunda etapa de la Ciudadela Simón Bolívar, tenemos 12 adultos y 6 menores de edad que lo perdieron todo”, dijo el director de Gestión del Riesgo de Ibagué.

Según el informe revelado por el Cuerpo Oficial de Bomberos, no se reportaron personas lesionadas en este incendio que se registró en la madrugada de este miércoles 23 de septiembre.

Entre las hipótesis que se manejan está la presunta quema de elementos por parte de habitantes en condición de calle, lo que habría ocasionado la conflagración, versión que está siendo investigada por parte del cuerpo de Bomberos.

“Los residente en la zona nos comentaron que estaban habitantes de calle quemando elementos que eran de alto riesgo debido a que las viviendas son madera, plástico y cartón, se hizo la remoción del material para detectar puntos calientes”, resaltó.

Por otra parte, resaltó que las familias que lo perdieron todo tendrán un acompañamiento por parte de la Alcaldía de Ibagué con elementos de primera necesidad para enfrentar este difícil momento.

“Estamos haciendo los censos respectivos para tener la información puntual, vamos a entregar ayudas humanitarias primarias para apoyar a estas familias en lo que más se pueda”, puntualizó.