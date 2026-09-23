Capturan en Medellín a cabecilla de ‘Cota 905’, grupo vinculado al Tren de Aragua

Medellín

Un cabecilla de la estructura criminal ‘Cota 905’, señalada de tener vínculos operativos con el ‘Tren de Aragua’, fue retenido por las autoridades en el sector de Laureles, en Medellín.

Se trata de Cleiver Windeiker Rondón Gutiérrez, ciudadano venezolano que era requerido por las autoridades judiciales de su país mediante una notificación roja de Interpol.

El procedimiento fue realizado por la Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), en coordinación con Migración Colombia, tras labores de seguimiento e intercambio de información entre agencias internacionales.

¿De qué delitos es señalado el cabecilla de ‘Cota 905’?

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades venezolanas, Rondón Gutiérrez es investigado desde 2021 por su presunta participación en los delitos de secuestro agravado, extorsión agravada, terrorismo, obstrucción de la libertad de comercio y asociación agravada para delinquir.

Según los reportes internacionales, la estructura criminal ‘Cota 905’ tendría injerencia delictiva en Caracas y mantendría nexos operativos con el ‘Tren de Aragua’.

A esta organización se le atribuyen actividades como extorsiones sistemáticas a comerciantes, secuestros selectivos, homicidios y tráfico transnacional de armas de fuego y estupefacientes.

Tras su retención en Medellín, el extranjero fue puesto a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación. Ahora, las autoridades deberán adelantar los trámites correspondientes para definir su eventual extradición a Venezuela, donde es requerido por la justicia.