Aprehenden en Tolima a dos menores señalados de operar drones y explosivos para las disidencias

Tolima

En las últimas horas, las Fuerzas Militares desplegaron una operación contra integrantes del frente Gerónimo Galeano de las disidencias de las Farc en la zona rural de Chaparral, donde aprehendieron a dos menores de edad, quienes se desempeñaban como explosivistas y operadores de drones de esta estructura.

Según la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, la operación fue coordinada por el Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Imágenes compartidas por la mandataria evidencian que los dos jóvenes se movilizaban en una camioneta con abundante material de guerra en su interior. El vehículo quedó volcado, al parecer, tras un enfrentamiento con las autoridades.

“Todo mi reconocimiento y gratitud a la Fuerza Pública por proteger a nuestras comunidades. Que lo tengan muy claro: ¡vamos por todos y cada uno de los delincuentes!”, manifestó Matiz.

El frente Gerónimo Galeano hace parte de la facción de alias Iván Mordisco, que en el último tiempo ha sido señalado como el responsable de ataques con drones explosivos contra estaciones de Policía y bases del Ejército en el sur del Tolima. Los dos menores, presuntamente, estarían relacionados con dichos ataques.

En la camioneta también se hallaron 11 fusiles y dos pistolas 9 mm, dos drones y 10 granadas improvisadas para los mismos, un computador con información clave, una camioneta Toyota Hilux y una motocicleta, además de proveedores y munición.