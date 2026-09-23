“Más del 80 % de los proyectos de agua y saneamiento están sin financiación”: MinVivienda

Durante el Congreso de Servicios Públicos de Andesco, el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jaime Andrés Beltrán, presentó un diagnóstico sobre el estado de los proyectos de agua y saneamiento básico en el país y señaló una desarticulación entre el Gobierno Nacional y el sector.

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De acuerdo con las cifras expuestas por el funcionario, existen 1.147 proyectos en el sector. De ellos, 222 están activos: 152 se encuentran en ejecución y 70 están suspendidos.

El dato que más llamó la atención es que 925 proyectos no cuentan con financiación, lo que representa cerca del 81 % del total, y comprometen recursos estimados en $14,8 billones.

Beltrán atribuyó este panorama a lo que calificó como una “desconexión” entre el Gobierno Nacional y el gremio de los servicios públicos durante los últimos cuatro años.

“Construyeron sus políticas basadas en un ideal político más que en una necesidad real de construir”, afirmó el ministro durante su intervención.

El funcionario aseguró que uno de los retos de la actual administración será reconectar al Gobierno con las empresas, los territorios y las necesidades de inversión del sector, particularmente en materia de agua potable y saneamiento básico.