111 municipios están en condición crítica por El Niño: Ministro de Vivienda alerta por impacto

Desde el Congreso Andesco, en Cartagena, el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jaime Andrés Beltrán, advirtió sobre las condiciones que ya enfrenta el país por el Fenómeno de El Niño y llamó a acelerar las acciones para proteger las fuentes hídricas.

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De acuerdo con el jefe de cartera, más de 111 municipios ya presentan condiciones críticas, mientras que otros 569 se encuentran en riesgo de enfrentar afectaciones asociadas a la temporada seca y la disminución de la disponibilidad de agua.

“Tenemos que empezar a ahorrar, a entender y a proteger las fuentes hídricas, porque tenemos que entender que protegerlas va más allá de un discurso simplemente ambientalista”, señaló Beltrán durante su intervención.

El ministro también cuestionó el estado de varios proyectos destinados a atender las necesidades de agua en el país. En particular, aseguró que siete proyectos en La Guajira permanecen estancados, mientras que otros 143 no avanzaron durante el Gobierno anterior, según el balance presentado por la cartera.

Beltrán sostuvo que la actual administración tendrá que concentrar esfuerzos en destrabar estas iniciativas y poner en marcha nuevas acciones que permitan responder a las necesidades de las comunidades y reducir el impacto de la falta de agua.

“Necesitamos entrar a resolver lo que no hicieron para poder mitigar las consecuencias del Fenómeno de El Niño”, afirmó.