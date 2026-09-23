Desmienten panfleto que anuncia supuesto paro armado en Cartagena

En las últimas horas, está circulando en redes sociales y grupos de WhatsApp, una imagen, que hace referencia a un supuesto panfleto de una estructura criminal.

La Policía Nacional en Cartagena, se permite aclarar que de manera preliminar, el documento presenta baja credibilidad, teniendo en cuenta que:

1. No se tiene identificada ninguna estructura criminal con la denominación “CCTG”.

2. El lenguaje utilizado no es característico de los comunicados atribuidos a estructuras armadas, comúnmente establecen frente, bloque, comando, área específica de injerencia o demás elementos que permitan determinar de manera objetiva su procedencia.

3. La imagen o logo utilizado para este documento, al parecer es creado con IA y no es característico de ningun grupo armado organizado.

4. Unidades de investigación criminal e inteligencia, le siguen la pista a los ID de las publicaciones que se han realizado con el fin de dar con la persona o personas que de forma iniscrupulosa, utilizan este tipo de situaciones para generar zozobra en la comunidad.

5. Se hace un llamado a la comunidad a denunciar cualquier situación que este alterando la seguridad y la convivencia en su sector, llamando a la linea de emergencias 123.

La Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, a través de la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, informa a la ciudadanía que en las últimas horas está circulando en redes sociales y grupos de WhatsApp una imagen que hace referencia a un supuesto panfleto de una estructura criminal, en el que se anuncia un supuesto paro armado de 48 horas en Cartagena y el departamento de Bolívar.

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Frente a esta situación, la Policía Metropolitana en Cartagena se permite aclarar que, de manera preliminar, el documento presenta baja credibilidad, teniendo en cuenta varios elementos identificados durante la verificación:

• No se tiene identificada ninguna estructura criminal con la denominación “CCTG”.

• El lenguaje utilizado en el documento no presenta las características habituales de los comunicados atribuidos a estructuras armadas, que comúnmente incluyen referencias a frentes, bloques, comandos, áreas específicas de injerencia u otros elementos que permitan establecer objetivamente su procedencia.

• La imagen o logo utilizado en el documento al parecer habría sido creado mediante inteligencia artificial y no corresponde a elementos característicos de ningún grupo armado organizado identificado por las autoridades.

De acuerdo con la Policía Metropolitana y sus unidades de investigación criminal e inteligencia, se adelantan las verificaciones correspondientes y realizan seguimiento a los identificadores digitales de las publicaciones que han difundido este contenido, con el propósito de establecer quiénes estarían detrás de su circulación.

La Alcaldía de Cartagena hace un llamado a la ciudadanía a mantener la tranquilidad, no entrar en pánico y abstenerse de reenviar o replicar este tipo de mensajes sin verificar previamente su autenticidad. La difusión de información falsa o no confirmada puede generar zozobra y afectar innecesariamente la tranquilidad de la comunidad.

La Administración Distrital mantiene la articulación permanente con la Policía Metropolitana, la Armada Nacional y los demás organismos de seguridad, realizando seguimiento a las condiciones de seguridad y convivencia en Cartagena.

Asimismo, se invita a la ciudadanía a denunciar cualquier situación que pueda afectar la seguridad en sus sectores, a través de la línea 123.

La Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias reitera que cualquier decisión o información oficial relacionada con el orden público será comunicada oportunamente a través de los canales institucionales oficiales.