Más de 2.500 personas ya disfrutan de la Tarifa Diferencial de TransCaribe

La implementación de la Tarifa Diferencial de TransCaribe continúa avanzando en Cartagena. De acuerdo con el más reciente reporte de gestión, 2.603 beneficiarios ya realizaron el proceso de activación del beneficio en sus tarjetas de usuario, mientras que 2.575 ya están disfrutando del subsidio y han recibido las recargas periódicas, lo que representa un avance del 31,58 % frente al universo de 8.243 potenciales beneficiarios registrados hasta el momento.

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El proceso contempla a estudiantes de educación básica secundaria y media, estudiantes de educación superior, adultos mayores y personas con discapacidad, quienes reciben un subsidio de $1.000 por viaje, hasta dos viajes diarios, financiado por la Alcaldía Mayor de Cartagena.

Uno de los principales avances se registra entre los estudiantes de educación superior, población que ya alcanzó 2.076 activaciones, equivalentes al 50,5% de los 4.111 potenciales beneficiarios registrados en esta categoría. Este grupo continúa creciendo debido a que todavía se reciben postulaciones y se adelanta el proceso de revisión con la Secretaría de Educación Distrital.

En el caso de los estudiantes de básica secundaria y media, se contabilizan 386 activaciones, mientras que entre los adultos mayores se han activado 109 beneficios y entre las personas con discapacidad se registran 32 activaciones.

“La Tarifa Diferencial ya es una realidad para miles de cartageneros que han completado el proceso de registro y validación, gracias a la voluntad y decisión del alcalde Dumek Turbay Paz para implementar este subsidio. Invitamos y seguimos esperando a los potenciales beneficiarios, para que se acerquen a activar el beneficio, y como estos más de 2.500 cartageneros que ya lo hacen, empiecen también ellos a disfrutar del subsidio en el transporte público masivo”, explicó Ercilia Barrios Flórez, gerente de TransCaribe.

Los ciudadanos pueden consultar si son potenciales beneficiarios de la tarifa diferencial en el link https://cartagena.gov.co/cmc, o en el asistente virtual Catalina de la Alcaldía de Cartagena en WhatsApp.

¿Cómo funciona en la práctica la Tarifa Diferencial?

Para los beneficiarios que ya completaron el proceso de registro y validación de su tarjeta TransCaribe, es importante tener en cuenta que el valor del pasaje no cambia: la tarifa continúa siendo de $3.900.

El subsidio se refleja de una manera diferente. Periódicamente, TransCaribe cargará directamente en la tarjeta registrada por cada beneficiario cada cuota correspondiente al monto del subsidio, hasta completar el total asignado.

En la práctica, el beneficio corresponde a $1.000 por cada pasaje, con un reconocimiento de hasta dos viajes diarios durante 20 días al mes. De esta manera, el monto correspondiente al subsidio es recargado directamente en la tarjeta del beneficiario para que pueda utilizarlo en sus desplazamientos en el Sistema Integrado de Transporte Masivo.

Es decir, el usuario no recibe un descuento al momento de abordar el bus, sino que el subsidio es cargado previamente en su tarjeta TransCaribe, de acuerdo con el proceso de asignación establecido para el programa.

TransCaribe lleva el beneficio a los usuarios

Para continuar aumentando la cobertura, TransCaribe viene fortaleciendo las estrategias de atención directa. El equipo de Gestión Social ha realizado jornadas de CAU Móvil en instituciones educativas, llevando el proceso de registro y validación directamente a los colegios y universidades con mayor número de beneficiarios, con el propósito de reducir las barreras de desplazamiento y facilitar la activación.

Esta estrategia también se extenderá a otros grupos poblacionales. TransCaribe tiene previsto acompañar jornadas dirigidas a personas con discapacidad y realizar visitas a centros de vida para adultos mayores, en coordinación con la Secretaría de Participación, con el objetivo de acercar el proceso a quienes todavía no han completado la activación.

La Tarifa Diferencial de TransCaribe fue creada mediante el Acuerdo 009 del Concejo Distrital y contempla un subsidio de $1.000 por viaje, equivalente al 25,64 % del valor de la tarifa, para cerca de 27.000 cartageneros pertenecientes a las poblaciones contempladas por el programa.

TransCaribe continuará con las jornadas de activación, validación y registro, así como con el proceso progresivo de envío de los beneficiarios a los grupos de recarga, mientras las entidades responsables continúan actualizando y ampliando los listados de potenciales beneficiarios.