Cartagena fue sede del Encuentro Nacional de Agentes de Tránsito

Cartagena fue escenario del Encuentro Nacional de Agentes de Tránsito- Equidad y Género, un espacio que reunió a cerca de 300 agentes de tránsito provenientes de diferentes ciudades del país, con el propósito de compartir experiencias, intercambiar conocimientos y generar estrategias para fortalecer esta importante labor al servicio de la ciudadanía.

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Durante la jornada, los participantes de la Asociación Nacional de Agentes de Tránsito- ANDETT abordaron los principales desafíos que enfrenta actualmente el cuerpo de agentes de tránsito y la importancia de continuar fortaleciendo su trabajo en materia de seguridad vial, movilidad y atención a los ciudadanos.

“Cartagena recibe este encuentro con profundo sentido de fraternidad y compromiso institucional. Nos honra que nuestra ciudad sea escenario para conversar sobre los desafíos que enfrenta la movilidad en Colombia y para reafirmar que detrás de cada norma, cada señal y cada procedimiento existe un propósito superior: salvar vidas y construir una movilidad más segura para todos”, expresó José Ricaurte, director del DATT.

El encuentro permitió, además, generar un espacio de integración entre los agentes de diferentes regiones de Colombia, quienes compartieron experiencias y buenas prácticas desarrolladas en sus respectivos territorios, con el objetivo de contribuir a una labor cada vez más articulada y cercana a las comunidades.

Reconocimiento a la labor de las mujeres agentes

Uno de los momentos especiales de la jornada fue el reconocimiento realizado por el alcalde Dumek Turbay a las mujeres agentes de tránsito de Cartagena, destacando su compromiso y dedicación en el ejercicio de esta labor.

Actualmente, 10 mujeres hacen parte del cuerpo de agentes de tránsito de Cartagena, y durante el evento también fueron reconocidas dos mujeres agentes en el ámbito nacional.

El acto contó con la participación del director del DATT, José Ricaurte; Johana Ordosgoitia, asesora de la Oficina de Asuntos para la Mujer y el presidente de ADETT, Eduard Jaimes Pinilla, además de los agentes de tránsito que participaron en este encuentro nacional.

Este espacio reafirma la importancia de reconocer y fortalecer el trabajo de quienes diariamente contribuyen a la organización de la movilidad y a la construcción de una cultura de seguridad vial en las ciudades del país.