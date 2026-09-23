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23 sep 2026 Actualizado 23:45

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Embajador de la UE destaca papel de empresas europeas en la inversión extranjera en Colombia

El diplomático resaltó el peso del capital europeo y pidió fortalecer las condiciones para atraer nuevas inversiones al país.

François Roudié, embajador de la Unión Europea en Colombia.

François Roudié, embajador de la Unión Europea en Colombia.

François Roudié, embajador de la Unión Europea en Colombia.

Yolians Puerta

Cartagena
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Durante el Congreso Andesco, que se desarrolla en Cartagena, el embajador de la Unión Europea en Colombia, François Roudié, destacó la importancia de la relación entre Colombia y el bloque europeo como un motor para el desarrollo económico y la atracción de inversiones.

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El diplomático resaltó el papel de las empresas europeas en la economía colombiana y aseguró que estas representan uno de los principales polos de desarrollo para el país, además de aportar cerca de un tercio de la inversión extranjera que llega a Colombia.

Roudié también se refirió a los retos que enfrenta el país en materia de servicios públicos, particularmente en el sector energético. Señaló que la regulación y las condiciones de inversión serán determinantes para garantizar la llegada y permanencia de capital extranjero.

Asimismo, destacó la cohesión social como un factor que puede marcar la diferencia frente a otros países que buscan atraer inversión. Según explicó, los inversionistas tienen en cuenta no solo las condiciones económicas y regulatorias, sino también el entorno social de los territorios antes de decidir dónde colocar sus recursos.

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