Priorizan atención a personas con discapacidad en Cartagena

El pasado 29 de julio, el alcalde Dumek Turbay sostuvo un encuentro con organizaciones de cuidadores y personas con discapacidad para conocer de primera mano sus necesidades, atender sus inquietudes y definir una hoja de ruta que fortalezca el Sistema Distrital del Cuidado y las políticas públicas dirigidas a esta población.

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Hoy, el mandatario distrital lideró un nuevo encuentro con la Asociación de Organizaciones de Cuidadores y Personas con Discapacidad de Bolívar y Cartagena (ASOFADISC), la Fundación Mandela Revive, el colectivo Héroes del Planeta y representantes de 15 organizaciones de familias cuidadoras de personas con discapacidad para dialogar y fortalecer la articulación institucional en pro de soluciones concretas para estos colectivos.

Durante la jornada participaron la Secretaría de Participación y Desarrollo Social, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Turismo, Dadis, IDER, Corvivienda y el Plan de Emergencia Social (PES), entidades que definieron una ruta de trabajo conjunta dentro del Sistema Distrital del Cuidado.

El encuentro permitió revisar las principales necesidades de las personas con discapacidad y sus cuidadores, así como las acciones que se desarrollarán desde la administración distrital en temas como salud, inclusión, generación de ingresos, vivienda y fortalecimiento organizacional.

“Las madres y padres cuidadores de Cartagena realizan una labor extraordinaria, por lo que lo merecen todo. Vamos a mejorar sus condiciones de vida, avanzar en temas como los subsidios de vivienda, seguir impulsando una tarifa diferencial en TransCaribe y fortalecer todas las acciones que dignifiquen el cuidado”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

Entre los temas priorizados estuvieron el fortalecimiento del Sistema Distrital del Cuidado, la participación de las organizaciones de cuidadoras en la Comisión Intersectorial del Cuidado, la construcción de la política pública del cuidado, la caracterización de cuidadores y el fortalecimiento de las redes de apoyo.

Más oportunidades para cuidadores y personas con discapacidad

La Alcaldía de Cartagena avanzará en estrategias para generar oportunidades económicas para los cuidadores, especialmente mediante iniciativas articuladas con el sector turístico y el fortalecimiento de proyectos productivos.

Asimismo, se trabajará en acciones relacionadas con vivienda nueva, mejoramientos habitacionales y fortalecimiento de emprendimientos junto a Corvivienda y el Plan de Emergencia Social.

En materia de salud, se fortalecerán las rutas diferenciales de atención junto al Dadis, incluyendo procesos de certificación de discapacidad, atención de casos individuales y mecanismos de atención preferencial para esta población.

También se promoverá la inclusión laboral de cuidadores y personas con discapacidad en los grandes proyectos que desarrolla la ciudad.

También será una realidad la tarifa diferencial en TransCaribe con enfoque para cuidadores; además de garantizar su participación permanente en los espacios de construcción de políticas públicas, fortalecer organizaciones sociales dedicadas al cuidado, gestionar una sede para su atención y consolidar mesas periódicas de seguimiento a los compromisos adquiridos.

Uno de los anuncios principales de la jornada fue la atención a la necesidad de ayudas técnicas para personas con discapacidad, especialmente las sillas de ruedas que están pendientes. El alcalde Dumek Turbay anunció que, junto al Dadis y la Secretaría de Hacienda, se dispondrán recursos de libre destinación para avanzar en esta solución.

“La reunión se repetirá en uno o dos meses, pero vamos a resolver la mitad de las sillas de ruedas pendientes, que son alrededor de 400. Este año, con el Dadis y Hacienda, con recursos de libre destinación, vamos a proveerles el apoyo de movilidad que necesitan”, expuso el alcalde Turbay.

El mandatario distrital resaltó que esta atención no puede verse como una acción aislada, sino como una prioridad dentro del Gobierno distrital.

“Nosotros llevamos al 100% la necesidad de la familia de movilidad adecuada. Esto no hay que tocarlo como un tema más, esto es un tema priorizado para el Gobierno.”

Una ruta integral para quienes cuidan

ASOFADISC acompaña a familias cuidadoras y personas con discapacidad en Cartagena, con cerca de 2.000 personas plenamente identificadas y caracterizadas dentro de una población estimada de 50.000 personas con discapacidad en la ciudad.

Entre las necesidades planteadas por las organizaciones están la implementación territorial de la Ley del Cuidador, mecanismos de apoyo para cuidadores y personas con discapacidad, programas diferenciales en salud, vivienda, empleo, transporte accesible y fortalecimiento de las organizaciones sociales.

Como parte de la ruta de trabajo, el Distrito proyecta nuevas acciones como las Rutas del Cuidado en diferentes sectores de Cartagena, formación en primeros auxilios, entrega de 760 mercados en los próximos meses, caracterización de cuidadores y fortalecimiento de organizaciones comunitarias de cuidado.

Un sistema que ya entrega resultados

La reunión también permitió socializar los avances del Sistema Distrital del Cuidado, estrategia que desde 2024 viene consolidándose como una política pública para reconocer, acompañar y fortalecer la labor de quienes cuidan.

A través de este programa, el Distrito ha fortalecido las capacidades de 150 cuidadores mediante procesos de formación en primeros auxilios, gestión de emociones, habilidades comunicativas y nuevas masculinidades.

Además, con las Rutas del Cuidado, la Administración ha llegado a sectores como Huellas de Alberto Uribe, El Pozón, Nelson Mandela y Bayunca, acercando la oferta institucional directamente a los territorios y beneficiando a más de 450 personas cuidadoras.

Como parte de este acompañamiento también se han entregado 364 apoyos nutricionales a familias con personas que requieren cuidado permanente y 39 cuidadores han sido beneficiados con el programa Échale Pa’lante, que impulsa el emprendimiento y la autonomía económica mediante procesos de formación y la entrega de capital semilla representado en activos productivos.

Otro de los avances más significativos ha sido la caracterización de más de 5.100 cuidadores en las tres localidades de Cartagena durante 2025, identificando territorios como Bayunca, Pasacaballos, Caño del Oro, La Boquilla y Bocachica como zonas con una importante población dedicada a estas labores.

Durante 2026, el Sistema Distrital del Cuidado continuará ampliando las jornadas de caracterización, fortaleciendo las Rutas del Cuidado y desarrollando espacios exclusivos para el bienestar físico y emocional de las personas cuidadoras, con el propósito de seguir construyendo una ciudad donde cuidar también signifique contar con el respaldo institucional.