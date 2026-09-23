30 de septiembre, fecha de entrega del Nuevo Chambacú 2 con la inédita conexión con Puerto Duro

El próximo 30 de septiembre Cartagena podrá comenzar a disfrutar oficialmente de la Fase 2 del Complejo Deportivo Nuevo Chambacú. Así lo ratificó este miércoles el alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, durante una nueva inspección a las obras al sector denominado Ligas Mayores, que ya alcanza un 98 % de avance.

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El mandatario recorrió nuevamente los escenarios y verificó que las principales áreas deportivas ya se encuentran listas, mientras se ejecutan los últimos trabajos para completar la entrega y poner todo el complejo al servicio de la ciudadanía.

“El 30 de septiembre vamos a entregar la Fase 2 del Nuevo Chambacú, el sector de las Ligas Mayores. Ya estamos en los últimos detalles y queremos que los cartageneros vengan, lo conozcan y lo disfruten. Esto que estamos construyendo aquí es para nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros deportistas y para todas las familias de Cartagena”, expresó el alcalde Turbay Paz.

El escenario que ya despierta interés en la ciudadanía, por ser inédito en Cartagena, es el nuevo puente que conecta al Nuevo Chambacú 2 con el Nuevo Puerto Duro. A través de esta conexión, bicicletas podrán contemplar la India Catalina y pasar al complejo deportivo; y turistas y locales podrán transitar de forma más ágil entre el Centro Histórico y el Mall Plaza y el Castillo San Felipe.

La Fase 2 cuenta con una cancha de fútbol 11 de primer nivel, el nuevo estadio de béisbol menor y sóftbol de Los Veteranos que fue reconstruido de forma integral, una cancha múltiple para voleibol y microfútbol, graderías, zonas técnicas, camerinos, baterías sanitarias y skatepark, además de urbanismo, parqueaderos, senderos y zonas de estancia.

Actualmente, los trabajos se concentran en las actividades finales de limpieza, instalación del alumbrado público a través de la empresa EPM, adecuación de senderos y la construcción del puente peatonal que permitirá la conexión con el sector de Puerto Duro.

Los senderos alrededor del ecosistema de manglar y las conexiones peatonales permitirán integrar el complejo deportivo con su entorno ambiental, debido a que fue planteado para conservar el manglar existente y generar recorridos que permitan disfrutar este espacio natural.

“En mayo pasado entregamos la Fase 1 de Ligas Menores y hoy estamos a punto de completar este gran complejo. El 30 de septiembre será un día importante para Cartagena porque vamos a abrirle las puertas de la segunda fase a toda la ciudadanía. No se podrá olvidar que esto antes era un espacio abandonado y hoy es un área recuperada para el deporte, para las oportunidades y para que todos los cartageneros se sientan orgullosos”, afirmó el alcalde Dumek Turbay.

Y agregó: “Esta zona hoy es otra, ahora tenemos el Nuevo Chambacú en sus Fases 1 y 2, tenemos el Parque Espíritu del Manglar, la Plaza de las Variedades, el Parque Apolo y el nuevo mirador de Puerto Duro. Obras son amores, y afortunadamente Dios nos ha permitido ejecutar y entregarles muchas obras a Cartagena”, puntualizó el alcalde”.