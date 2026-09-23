Ejército reforzó seguridad en la vía férrea de Cerrejón tras ataque con explosivos

El Ejército reforzó la seguridad y mantiene vigilancia permanente sobre la vía férrea de Cerrejón, en jurisdicción de Uribia, La Guajira, luego del ataque con explosivos registrado contra un tren de la compañía.

Tropas del Batallón de Defensa Antiaérea de la Décima Brigada fueron desplegadas a lo largo de este corredor para garantizar la seguridad de la infraestructura y prevenir nuevas acciones contra esta zona estratégica para la economía del departamento.

El ataque se registró en la noche del martes y afectó la operación ferroviaria de Cerrejón. El hecho no dejó personas heridas, mientras las autoridades adelantaron las labores de verificación para establecer las condiciones de seguridad de la zona.

El despliegue militar busca garantizar la custodia de la vía férrea y permitir el normal funcionamiento de las operaciones de transporte de carbón.

Este nuevo hecho se suma a otros ataques registrados este año contra la infraestructura de Cerrejón. De acuerdo con información entregada por la compañía, se trata del sexto atentado contra su infraestructura en lo corrido de 2026.

El Ejército señaló que sus tropas continuarán con la vigilancia permanente del corredor férreo en Uribia para proteger esta infraestructura estratégica y el motor económico de la región.