General Francis Donovan llega a Colombia para fortalecer cooperación contra el narcotráfico

Este miércoles 26 de agosto, el general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), llegó a Colombia para reunirse con los nuevos líderes militares del país y abordar los esfuerzos conjuntos contra organizaciones narcoterroristas tal como había anunciado el mismo secretario de Guerra, Pete Hegseth.

La visita ocurre después de que Colombia se incorporara a la Americas Counter Cartel Coalition (A3C), que no es otra cosa que una iniciativa de cooperación regional enfocada en combatir a los carteles y fortalecer la seguridad en el hemisferio.Estados Unidos, cabe señalar, considera a Colombia un socio clave en la lucha contra el narcotráfico y un actor fundamental para la seguridad regional.

Según ha conocido Caracol Radio, la visita de Donovan busca reforzar esa cooperación en un momento de mayor coordinación entre ambos países tras la llegada del presidente Abelardo de la Espriella.

“El comandante de SOUTHCOM, general Francis L. Donovan, llega a Colombia para reunirse con los nuevos líderes militares de la nación y discutir esfuerzos conjuntos para combatir a los narcoterroristas y fortalecer la alianza de seguridad entre Estados Unidos y Colombia. Colombia, el miembro más reciente de la Coalición de las Américas contra los Carteles (A3C), es un socio histórico en la lucha contra los carteles y un líder vital para la seguridad regional”, señaló el Comando Sur.