Cuestionan moción de censura al MinDefensa en plena crisis en Santa Marta; Pacto Histórico responde

El debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, que se realizó ayer en la plenaria de la Cámara ha generado un fuerte choque entre los partidos de Gobierno y de oposición. Y es que, al tiempo, Santa Marta se encontraba en medio de un paro armado requiriendo la presencia del ministro y de la cúpula militar.

Al respecto, pasaron por los micrófonos de 6AMW el representante conservador Guillermo Blanco, coronel retirado del Ejército, y el representante del Pacto Histórico por el Magdalena, Felipe Hernández.

Blanco cuestionó que el ministro y toda la cúpula militar permanecieran durante más de siete horas en el Congreso respondiendo a la moción de censura, mientras debían estar en territorio.

“Está bien, la moción de censura es un mecanismo válido, pero tener al ministro de Defensa, a toda la cúpula militar durante siete horas, cuando el país necesita que se tomen decisiones, que se adelanten operaciones, se necesita la seguridad, no me parece válido”, agregó.

El representante conservador agregó que el debate se dio mientras se cuestionaba un bombardeo realizado “que se realizó cumpliendo todas las normas y todo lo que está establecido para adelantar estas operaciones militares”, en el que fallecieron menores de edad.

¿Se paralizó la respuesta de la Fuerza Pública?

Felipe Hernández defendió la realización de la moción de censura y cuestionó que se plantee que la seguridad del país depende de la presencia del ministro: “El ejercicio no puede estar en cabeza de una sola persona para poder mantener el orden público de todo el país, y eso es precisamente lo que estaba pasando en Santa Marta. Si no, entonces, ¿por qué el presidente sí tuvo el tiempo y la posibilidad de tomar decisiones?”, dijo.

El representante del Pacto Histórico también cuestionó la política de seguridad del actual Gobierno: “Nosotros estamos frente a una mala política de seguridad construida alrededor del espectáculo. Creo que hay un gran error de pensar que solo con la fuerza se puede abordar este tema”, aseguró.