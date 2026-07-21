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21 jul 2026 Actualizado 17:03

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Capturan a seis presuntos integrantes del “Tren de Aragua” señalados por extorsión y sicariato

Los hombres ejecutaban atentados contra integrantes de otras estructuras criminales y difundían los hechos para generar intimidación y fortalecer su control territorial.

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Las autoridades desplegaron sus capacidades operativas en Bogotá y Bucaramanga, logrando la captura de seis presuntos integrantes del “Tren de Aragua”, quienes deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, homicidio y desaparición forzada.

De acuerdo con la investigación, los capturados delinquían en las localidades de Kennedy y Chapinero, especialmente en sectores como la calle 38, Bellavista, Patio Bonito, Corabastos y el parque Llano Grande. En estas zonas, presuntamente desarrollaban actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes, extorsiones, homicidios, desaparición forzada y el sicariato.

Las labores investigativas permitieron establecer que un “pagadiario”, ubicado en Kennedy y conocido como La Pesebrera, era utilizado como centro de operaciones para planear y coordinar las actividades criminales.

Así mismo, se evidenció que, cuando las víctimas se negaban a pagar las extorsiones, los integrantes de esta estructura llegaban hasta los establecimientos comerciales para agredir a los comerciantes.

Tras nueve meses de investigación, se realizaron allanamientos simultáneos en las localidades de Kennedy y Chapinero, donde fueron capturados alias “Cojo”, señalado cabecilla criminal en el sector de la calle 38, en Kennedy; alias “Mateo” y “Breke”, presuntos jefes de zona en Chapinero y Bellavista; “Kevin”, sería el encargado de recaudar el dinero de las exigencias. Asimismo, alias “Juan” y “Reinel”, ejecutarían los atentados sicariales relacionados con ajuste de cuentas, control territorial y el cobro de extorsiones.

Durante el procedimiento fueron incautados un arma de fuego y seis celulares, elementos que serán objeto de análisis dentro del proceso investigativo, por cuanto habrían sido utilizados para la coordinación y ejecución de las actividades delictivas.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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