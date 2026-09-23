Por falta de quórum se levantó sesión de votación de reforma tributaria de Galán

Fue suspendida la votación del proyecto de Acuerdo de Reforma Tributaria en el Concejo de Bogotá por falta de quorum; debido al debate sobre un impedimento presentado por parte de la concejal Ana Teresa Bernal para la votación, en la que no había el mínimo de concejales para tomar una decisión y poder avanzar en el sufragio sobre el articulado. El debate fue aplazado para este jueves 24 de septiembre a las 9 de la mañana.

Ampliar Cerrar

La Administración Distrital reiteró su disposición para avanzar en la toma de decisiones sobre una iniciativa que ha sido trabajada, discutida y ajustada durante los últimos dos años. “Hemos revisado, hemos escuchado y hemos hecho modificaciones. Ahora corresponde avanzar y que el Concejo de Bogotá tome las decisiones que considere mejores para la ciudad”, señaló la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena.

El Concejo de Bogotá deberá decidir sobre esta moción de impedimento presentada por la cabildante del Pacto Histórico, para así poder redefinir el quorum para una votación en plenaria y darle el trámite final al articulado.