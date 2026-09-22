Habitantes de Chaparral, Tolima prefirieron dormir en la calle tras más de 200 sismos en 48 horas

Tolima

Una noche de terror pasaron los habitantes de Chaparral entre el lunes 21 y martes 22 de septiembre, debido a los más de 200 sismos que han tenido como principalmente su municipio en las últimas 48 horas.

En sectores como el barrio Edén, sus habitantes prefirieron incluso dormir en carpas que instalaron en plena vía pública, por el temor de permanecer dentro de sus viviendas mientras se registran constantes sismos de hasta 4.2 grados sobre la escala de Richter.

“Lamentablemente la situación está dura por los temblores que se están sintiendo, anoche desde que comenzó a moverse la tierra ha temblado mucho, hemos tenido una noche dura porque ha temblado mucho. Esperamos que la naturaleza se quede quieta”, dijo Arbey Ducuara, habitante del municipio de Chaparral.

Por su parte, Oscar Roncancio, habitante del municipio de Ortega, dijo que toda la noche tembló, lo que llevó a que prácticamente no durmieran, “Estamos en vela, esos temblores nos quitan la tranquilidad y el sueño”.

Finalmente, Marcela Ortiz, habitante de la vereda La Palmera, aseguró que la tierra ruge cuando se presentan los sismos “En la noche es una zozobra, no podemos dormir”.

Según la Gobernación del Tolima desde el domingo 21 de septiembre a las 4:52 de la mañana hasta el mediodía de este martes 22 de septiembre se han registrado más de 260 sismos con epicentro en el municipio de Chaparral.