Bomberos de Medellín viajan al Tolima para apoyar el combate de incendios forestales

Medellín

Un contingent de 10 bomberos de Medellín y cinco socorristas voluntarios partió este martes hacia el corregimiento de Ortega, Tolima. Su objetivo principal es brindar apoyo operativo en la contención de los incendios forestales que afectan a esa región.

La misión se realiza de manera articulada con la UNGRD y las autoridades locales. El equipo viajó equipado con herramientas manuales y sistemas de bombeo para fuentes hídricas, con un plan de operaciones diseñado para cinco días de trabajo continuo en la zona de emergencia.

Articulación y capacidad de respuesta

Según el reporte oficial, las conflagraciones en esta zona del país han consumido cerca de 24.000 hectáreas de cobertura vegetal. Ante la magnitud de la conflagración, la Alcaldía de Medellín y el DAGRD autorizaron el despliegue del personal especializado.

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El grupo de socorristas voluntarios que acompaña a los bomberos está integrado por personal de Rescate Antioquia, Grupo GARSA y Vigías. La integración de estos equipos busca ampliar la capacidad de acción y control sobre los puntos críticos del fuego.