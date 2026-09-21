‘Ana Vargas, sin límites’ llegará MAÑANA a las plataformas digitales de Caracol Radio
Quédese conectado con Caracol Radio para conocer todos los detalles de este lanzamiento que encontrará este martes 22 de septiembre en las plataformas digitales.
Este martes, 22 de septiembre, llegará a las plataformas digitales de Caracol Radio ‘Ana, sin límites’, un espacio de conversación con el estilo único de Ana Vargas.
En este formato, Ana Vargas hablará sobre temas del día a día que afectan a todos: la vida, las parejas, la maternidad y la intimidad, entre otros.
Quédese conectado con Caracol Radio para conocer todos los detalles de este lanzamiento que encontrará este martes 22 de septiembre en las plataformas digitales.
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Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...