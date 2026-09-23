Colombia vs Corea del Norte HOY 🔴 Siga EN VIVO y GRATIS las semifinales del Mundial Femenino Sub-20. (Photo by Daniela Porcelli - FIFA/FIFA via Getty Images) / Daniela Porcelli - FIFA

La Selección Colombia Femenina sub-20 quiere seguir haciendo historia. En la mañana de este miércoles 23 de septiembre, el cuadro nacional se enfrentará a Corea del Norte en las semifinales del Mundial de la categoría.

Será la oportunidad perfecta para que la Tricolor alcance por primera vez en su historia una final de Copa, recordando que lo más lejos a lo que se había llegado fue al cuarto lugar en el certamen del 2010. En líneas generales, el único seleccionado nacional en disputar una final del mundo fue la Sub-17 femenina en 2022.

Claro está que el enfrentamiento entre colombianas y norcoreanas ya se produjo en esta edición, ocurrió durante la fase de grupos y fue victoria asiático por un contundente 0-3.

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