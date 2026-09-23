Al menos 20 heridos dejó un accidente de bus en Puerto Berrío, Antioquia

Puerto Berrío, Antioquia

Un bus de Copetrán que cubría la ruta Santa Marta - Medellín se volcó tras caer por un barranco de aproximadamente 20 metros de profundidad en la vía que comunica a Medellín con Puerto Berrío, en Antioquia, dejando un saldo preliminar de 20 personas heridas.

La emergencia se registró hacia las 7:00 a.m. de este miércoles, 23 de septiembre, en el sector Alto del Águila, jurisdicción de Puerto Berrío, en el Magdalena Medio antioqueño.

Según los primeros reportes, el conductor habría perdido el control del vehículo, que se salió de la carretera y terminó volcado en el fondo del barranco, con varios pasajeros en su interior.

La emergencia ocurrió en una zona rural del municipio y habría dejado de manera preliminar a tres de los heridos en condición crítica.

Hasta el lugar se desplazaron unidades del Cuerpo de Bomberos de Puerto Berrío, la Seccional de Tránsito y Transporte del Magdalena Medio y personal de la Concesión Autopistas del Magdalena, quienes atendieron la emergencia y auxiliaron a los ocupantes del automotor.