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23 sep 2026 Actualizado 15:59

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Medellín

Al menos 20 heridos dejó un accidente de bus en Puerto Berrío, Antioquia

El bus de Copetrán que cubría la ruta Santa Marta - Medellín se volcó tras caer por un barranco de aproximadamente 20 metros.

Accidente de bus en Puerto Berrío, Antioquia. Foto: Redes sociales.

Accidente de bus en Puerto Berrío, Antioquia. Foto: Redes sociales.

Accidente de bus en Puerto Berrío, Antioquia. Foto: Redes sociales.
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Puerto Berrío, Antioquia

Un bus de Copetrán que cubría la ruta Santa Marta - Medellín se volcó tras caer por un barranco de aproximadamente 20 metros de profundidad en la vía que comunica a Medellín con Puerto Berrío, en Antioquia, dejando un saldo preliminar de 20 personas heridas.

La emergencia se registró hacia las 7:00 a.m. de este miércoles, 23 de septiembre, en el sector Alto del Águila, jurisdicción de Puerto Berrío, en el Magdalena Medio antioqueño.

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Según los primeros reportes, el conductor habría perdido el control del vehículo, que se salió de la carretera y terminó volcado en el fondo del barranco, con varios pasajeros en su interior.

La emergencia ocurrió en una zona rural del municipio y habría dejado de manera preliminar a tres de los heridos en condición crítica.

Hasta el lugar se desplazaron unidades del Cuerpo de Bomberos de Puerto Berrío, la Seccional de Tránsito y Transporte del Magdalena Medio y personal de la Concesión Autopistas del Magdalena, quienes atendieron la emergencia y auxiliaron a los ocupantes del automotor.

Laura Sampedro

Laura Sampedro

Comunicadora social y periodista con enfoque en territorio, género y derechos humanos. Con formación...

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