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23 sep 2026 Actualizado 16:02

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Medellín

Más de 37.500 vehículos dejaron de circular durante el Día sin Carro y sin Moto en Rionegro

La jornada Rionegro Respira Bienestar redujo en un 31 % la circulación vehicular y promovió alternativas de movilidad sostenible en el municipio.

Foto: Cortesía Alcaldía de Rionegro

Foto: Cortesía Alcaldía de Rionegro

Foto: Cortesía Alcaldía de Rionegro

Carolina Londoño Tamayo

Medellín
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Medellín, Antioquia

Más de 37.500 vehículos dejaron de circular por las vías de Rionegro durante la jornada Rionegro Respira Bienestar: Día sin Carro y sin Moto Pedagógico, realizada este 22 de septiembre. Según el aforo del Centro de Información de Movilidad del Oriente, entre las 7:00 de la mañana y las 7:00 de la noche circularon 83.652 vehículos, lo que representa una disminución del 31 % en la circulación vehicular.

El aforo fue realizado en puntos estratégicos como La Pola, Fiscalía, la avenida San Juan de Dios Morales, SOMER, Autolarte y Cuatro Esquinas. Durante la jornada también aumentó el uso de alternativas de transporte. El sistema público de bicicletas BICIRIO registró 320 préstamos

A la estrategia se unieron algunos gestores pedagógicos y facilitadores, quienes realizaron actividades para promover el uso seguro de bicicletas, patinetas eléctricas y otros medios de micromovilidad. En total fueron 30 mediciones ambientales: 17 cumplieron con los parámetros establecidos y 13 superaron los límites permitidos.

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Los operativos dejaron también 68 órdenes de comparendo y nueve inmovilizaciones. Principalmente por infracciones relacionadas con el porte de la licencia de conducción y las condiciones de los vehículos.

La Administración Municipal destacó que la jornada permitió reflexionar sobre los hábitos de movilidad y su impacto en el medio ambiente. El llamado ahora es a mantener alternativas como el transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie, con el objetivo de reducir emisiones y contribuir a una mejor calidad del aire en Rionegro.

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