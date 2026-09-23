Arelys Henao logra sold out en el Movistar Arena y celebra 30 años de carrera

Arelys Henao tiene una razón más para celebrar sus 30 años de carrera musical. La cantante colombiana anunció que su próximo concierto en el Movistar Arena de Bogotá ya tiene todas sus entradas agotadas.

El espectáculo se realizará el próximo 17 de octubre y promete ser una de las presentaciones más importantes de la trayectoria de la artista, quien ha construido una carrera destacada dentro de la música popular colombiana.

“¡Mi Bogotá, lo logramos! Estamos sold out en el Movistar Arena”, expresó Arelys Henao al conocer la noticia. La cantante agradeció a sus seguidores, a su equipo de trabajo y a los medios de comunicación por acompañarla durante estas tres décadas.

El concierto será una celebración de su trayectoria y tendrá en su repertorio algunas de sus canciones más reconocidas, entre ellas “Señor Prohibido”, “Mi Historia”, “Lo Pasado, Pisado”, “La Patrona” y “No Podemos Callar”.

Además, la organización anunció la participación de invitados especiales nacionales e internacionales, aunque por ahora no se han revelado todos los nombres.

Para Arelys Henao, llenar el Movistar Arena representa un momento especial después de años de carrera y de conexión con el público de la música popular.

“Para mí, el Movistar Arena es el triunfo de mi carrera, un premio a 30 años de entrega artística”, aseguró la cantante.

La producción estará a cargo de Rafael Pedraza Producciones y prepara una puesta en escena con tecnología y elementos audiovisuales para acompañar la celebración.

Así, el próximo 17 de octubre, Arelys Henao se encontrará con sus seguidores en Bogotá para cantar sus grandes éxitos y celebrar tres décadas de historia musical.