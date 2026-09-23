Ivana, la cantante colombiana de 19 años que se convierte en la primera mujer firmada por Farruko

La música colombiana suma un nuevo capítulo internacional con Ivana, una cantante barranquillera de 19 años que acaba de convertirse en la primera mujer vinculada al proyecto de Farruko.

La artista inicia una nueva etapa profesional respaldada por Carbon Armor, sello discográfico de Farruko, y Massivo Entertainment, compañía de management liderada por Oscar Paniagua.

La historia comenzó en redes sociales. Farruko encontró el perfil de Ivana y quedó sorprendido por su talento. Al notar que el artista había comenzado a seguirla, la joven decidió aprovechar la oportunidad y publicó un adelanto de una canción, invitando a sus seguidores a etiquetar al puertorriqueño.

La estrategia funcionó y terminó dando paso a una relación profesional que ahora busca impulsar la carrera de la artista colombiana.

“Cuando conocimos a Ivana vimos ese potencial. Ahora comienza el trabajo de construir algo grande juntos”, aseguró Farruko.

Por su parte, Ivana aseguró que asumir este lugar representa una gran responsabilidad y que recibe la oportunidad con orgullo.

La cantante comenzó en la música desde niña y poco a poco ha construido su camino dentro de la música latina con canciones como “La vacante (Remix)” junto a Ken-Y, “De lejos” y “Aguardiente”.

Además, Ivana es la primera artista firmada por Carbon Armor, mientras que en Massivo Entertainment se suma a un catálogo en el que también están Farruko, Guaynaa y Sebas Bárcenas.

Ahora, la artista se prepara para presentar nueva música. “Que novedad” será su primer lanzamiento bajo esta alianza y llegará el próximo 1 de octubre.

El proyecto busca desarrollar no solo su música, sino también su identidad artística, posicionamiento y expansión internacional, de acuerdo con el comunicado de la compañía.