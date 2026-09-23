La banda de rock británica Oasis añadió nuevas fechas a su gira de 2027: ¿Ahora sí está Colombia?

Noel Gallagher et Liam Gallagher à la première mondiale du film Oasis : Don't Look Back in Anger au 83e Festival international du film de Venise, le 5 septembre 2026. (Photo by Laurent KOFFEL/Gamma-Rapho via Getty Images) / Laurent KOFFEL

Este miércoles la agrupación británica de rock Oasis añadió cuatro fechas más a su gira “Live ’27″.

¿Cuáles son las fechas adicionales?

Debido a una demanda extraordinaria, la banda de britpop actuará en el Allianz Arena de Múnich el 6 de julio, en el Estadio Olímpico de Roma el 26 de julio y en Knebworth, en el Reino Unido, los días 25 y 26 de septiembre.

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¿Cuáles se modificaron?

Asimismo, se han modificado las fechas de los dos conciertos de Oasis en París debido a unas obras ferroviarias previstas para el 24 de julio; la banda actuará ahora en el Stade de France los días 20 y 23 de julio.

¿Cuántos conciertos serán en total?

Con las nuevas fechas, la gira “Live ’27″ de Oasis suma un total de 42 conciertos.

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¿Dónde se presentará Oasis en la gira “Live ‘27″?

Anunciada a principios de este mes tras el estreno de su documental de Disney+ “Don’t Look Back in Anger”, la gira “Live ’27″ llevará a la banda a actuar en Glasgow (Escocia), Manchester (Inglaterra), Múnich (Alemania), Barcelona (España), Ámsterdam (Países Bajos), París (Francia), Roma (Italia), Boston (Massachusetts), Las Vegas (Nevada), el castillo de Slane (Irlanda) y Knebworth (Inglaterra), lugar donde Oasis ofreció dos conciertos históricos hace 30 años.

¿Se añadirán más fechas?

Según un comunicado de prensa, no se añadirán más fechas a la gira Live ’27.