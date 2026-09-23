Ella Langley rompe récord de Mariah Carey con ‘Choosin’ Texas’: hizo historia en la música

Ella Langley está viviendo uno de los momentos más importantes de su carrera gracias al éxito de “Choosin’ Texas”. La canción alcanzó 23 semanas en el primer lugar del Billboard Hot 100, superando el registro que hasta ahora tenía Mariah Carey con “All I Want for Christmas Is You”.

El logro fue confirmado finalizando el mes de septiembre y generó una emotiva reacción de la cantante estadounidense, quien compartió un video en sus redes sociales para agradecer a sus seguidores por el apoyo que le han dado a la canción.

“Hoy no parece algo real”, expresó Langley, de 27 años, mientras intentaba explicar lo que significaba para ella haber alcanzado este récord.

La artista también aseguró que el éxito de la canción no solo ha cambiado su vida, sino también la de los compositores que participaron en su creación y la de su familia.

“Choosin’ Texas” debutó en el puesto 39 del Hot 100 en noviembre y posteriormente comenzó a escalar posiciones hasta llegar al primer lugar. Ahora suma 23 semanas no consecutivas en la cima, convirtiéndose en la canción que más tiempo ha permanecido en el número uno de esta lista.

Tras conocer la noticia, Langley escribió en Instagram: “23 weeks. Texas forever”, mientras anunciaba que celebraría el histórico momento junto a su equipo.

El éxito de “Choosin’ Texas” también llega en medio de una agenda activa para la cantante, quien continuará con su Dandelion Tour. Su próxima presentación está programada para este jueves en Knoxville, Tennessee.

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Con este nuevo registro, Ella Langley consolida el impacto que ha tenido “Choosin’ Texas” y suma uno de los logros más destacados de su carrera hasta ahora.