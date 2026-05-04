Precios de alimentos presentan comportamiento mixto en abril

El más reciente reporte de precios mayoristas revela un panorama dividido para el bolsillo de los colombianos durante el mes de abril de 2026.

Mientras que productos básicos como los tubérculos, las carnes y los lácteos experimentaron presiones al alza, otros grupos como las hortalizas, las frutas y los cereales registraron importantes reducciones en sus cotizaciones.

El grupo de los tubérculos fue uno de los más afectados por las subidas. La papa criolla limpia destacó con un aumento del 25,6 % en Bogotá, debido a una menor recolección en el Altiplano Cundiboyacense y Nariño. Otros productos como la papa negra, la yuca, la arracacha y la papa capira también mostraron incrementos sostenidos por la baja oferta desde el centro del país.

En cuanto a las carnes, el pollo y la de res lideraron las alzas. En Bogotá, cortes específicos como el lomo fino de res subieron un 2,9 %. Por el contrario, el lomo de cerdo sin hueso dio un respiro a los consumidores con una caída del 2 % en la capital.

El ministerio de Agricultura informó que no todas son malas noticias para los consumidores. La cebolla junca registró una caída drástica del 24,4 % en Bogotá gracias al aumento de la oferta proveniente de Boyacá y Santander. Asimismo, la arveja verde en vaina bajó un 10,5 % en Medellín tras la salida de cosechas en Antioquia, Nariño y la Sabana de Bogotá. No obstante, el exceso de lluvias afectó la calidad de productos como el tomate, la zanahoria y la habichuela, provocando que estos subieran de precio.

En el segmento de las frutas, se observaron reducciones en el banano criollo (8 % menos en Medellín) y la naranja Valencia (3 % menos en Medellín). En contraste, frutas como el mango Tommy, el tomate de árbol y la mora de Castilla se encarecieron durante el mes.

Por su parte, las leguminosas y cereales mostraron una tendencia a la baja, destacándose la reducción en los precios de la lenteja (debido a importaciones desde Canadá) y el arroz.

Finalmente, en el mercado de huevos, el huevo rojo tipo A subió un 4,4 % en Cali debido a una menor oferta proveniente de Antioquia y el Valle del Cauca