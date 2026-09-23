$600 millones para enfrentar el Fenómeno del Niño para los pequeños ganaderos de Bolívar

Ante los desafíos que enfrentan las familias dedicadas a la ganadería por las condiciones climáticas, la Gobernación de Bolívar, liderada por Yamil Arana Padauí, inició la entrega de bienes e insumos a pequeños y medianos productores bovinos de Arroyohondo, Calamar, Córdoba, El Guamo, Mahates, San Jacinto y Soplaviento.

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La intervención representa una inversión de $609 millones y hace parte del proyecto “Mejoramiento productivo de hatos ganaderos, mediante el establecimiento de sistemas silvopastoriles”, una estrategia que busca mejorar las condiciones productivas de los ganaderos, fortalecer sus capacidades técnicas y avanzar hacia una actividad ganadera más sostenible, resiliente y adaptada al cambio climático.

La iniciativa cobra especial importancia ante los efectos del Fenómeno del Niño, que han generado disminución de las fuentes de agua, deterioro de las praderas y menor disponibilidad de forraje para la alimentación del ganado.

“Frente a este escenario, los bienes entregados contribuirán a mejorar el manejo de los hatos, optimizar el uso del recurso hídrico, fortalecer la alimentación bovina y apoyar las labores de establecimiento de sistemas silvopastoriles, que combinan árboles, pasturas y producción ganadera”, explicó la secretaria de Agricultura de Bolívar, Esmeralda Prada Naranjo.

Más herramientas mejorar la producción

Como parte de la intervención, los productores reciben elementos destinados a fortalecer diferentes áreas de sus sistemas productivos.

Para el manejo del recurso hídrico se entregan tanques en polietileno de 2.000 litros, bebederos para ganado de 250 litros, mangueras, válvulas y accesorios de PVC, además de motobombas autocebantes a gasolina.

También se suministran herramientas e insumos agropecuarios, entre ellos paladragas, fumigadoras manuales de 20 litros, paquetes de filtros, vasos selladores, compuestos para pezones y amonio cuaternario.

En materia de sanidad animal, los productores reciben kits para la detección de mastitis, con reactivos orientados a la prevención de esta enfermedad y al fortalecimiento de las condiciones higiénicas en la producción de leche.

Entrega y acompañamiento

Para el gobernador de Bolívar, su compromiso es siempre buscar las estrategias para que el campo bolivarense no deje de ser productivo y que en medio de las dificultades sientan el acompañamiento de la Gobernación para salir adelante.

“La estrategia no se limita a la entrega de activos productivos. El proyecto también contempla acompañamiento integral y fortalecimiento de las organizaciones ganaderas locales, con el propósito de mejorar sus capacidades y promover el trabajo colectivo”, precisó Arana Padauí.

De esta manera, se busca impulsar una ganadería de doble propósito más eficiente, fortalecer la asociatividad y generar mejores condiciones para la comercialización de los productos bovinos en los mercados locales y regionales.

La implementación de sistemas silvopastoriles, que integran árboles, pasturas y producción ganadera, constituye además una apuesta por sistemas productivos con mayor capacidad de adaptación frente a las condiciones climáticas.

Con esta intervención, la Gobernación de Bolívar reafirma su compromiso con el fortalecimiento del campo, la seguridad alimentaria y el bienestar de las familias rurales, llevando herramientas y capacidades directamente a los territorios para que los pequeños productores puedan enfrentar los desafíos que plantea el cambio climático.