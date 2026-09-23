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23 sep 2026 Actualizado 23:49

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$600 millones para enfrentar el Fenómeno del Niño para los pequeños ganaderos de Bolívar

Productores bovinos de siete municipios reciben equipos, herramientas e insumos para mejorar sus sistemas productivos.

Gobernación de Bolívar

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Ante los desafíos que enfrentan las familias dedicadas a la ganadería por las condiciones climáticas, la Gobernación de Bolívar, liderada por Yamil Arana Padauí, inició la entrega de bienes e insumos a pequeños y medianos productores bovinos de Arroyohondo, Calamar, Córdoba, El Guamo, Mahates, San Jacinto y Soplaviento.

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La intervención representa una inversión de $609 millones y hace parte del proyecto “Mejoramiento productivo de hatos ganaderos, mediante el establecimiento de sistemas silvopastoriles”, una estrategia que busca mejorar las condiciones productivas de los ganaderos, fortalecer sus capacidades técnicas y avanzar hacia una actividad ganadera más sostenible, resiliente y adaptada al cambio climático.

La iniciativa cobra especial importancia ante los efectos del Fenómeno del Niño, que han generado disminución de las fuentes de agua, deterioro de las praderas y menor disponibilidad de forraje para la alimentación del ganado.

“Frente a este escenario, los bienes entregados contribuirán a mejorar el manejo de los hatos, optimizar el uso del recurso hídrico, fortalecer la alimentación bovina y apoyar las labores de establecimiento de sistemas silvopastoriles, que combinan árboles, pasturas y producción ganadera”, explicó la secretaria de Agricultura de Bolívar, Esmeralda Prada Naranjo.

Más herramientas mejorar la producción

Como parte de la intervención, los productores reciben elementos destinados a fortalecer diferentes áreas de sus sistemas productivos.

Para el manejo del recurso hídrico se entregan tanques en polietileno de 2.000 litros, bebederos para ganado de 250 litros, mangueras, válvulas y accesorios de PVC, además de motobombas autocebantes a gasolina.

También se suministran herramientas e insumos agropecuarios, entre ellos paladragas, fumigadoras manuales de 20 litros, paquetes de filtros, vasos selladores, compuestos para pezones y amonio cuaternario.

En materia de sanidad animal, los productores reciben kits para la detección de mastitis, con reactivos orientados a la prevención de esta enfermedad y al fortalecimiento de las condiciones higiénicas en la producción de leche.

Entrega y acompañamiento

Para el gobernador de Bolívar, su compromiso es siempre buscar las estrategias para que el campo bolivarense no deje de ser productivo y que en medio de las dificultades sientan el acompañamiento de la Gobernación para salir adelante.

“La estrategia no se limita a la entrega de activos productivos. El proyecto también contempla acompañamiento integral y fortalecimiento de las organizaciones ganaderas locales, con el propósito de mejorar sus capacidades y promover el trabajo colectivo”, precisó Arana Padauí.

De esta manera, se busca impulsar una ganadería de doble propósito más eficiente, fortalecer la asociatividad y generar mejores condiciones para la comercialización de los productos bovinos en los mercados locales y regionales.

La implementación de sistemas silvopastoriles, que integran árboles, pasturas y producción ganadera, constituye además una apuesta por sistemas productivos con mayor capacidad de adaptación frente a las condiciones climáticas.

Con esta intervención, la Gobernación de Bolívar reafirma su compromiso con el fortalecimiento del campo, la seguridad alimentaria y el bienestar de las familias rurales, llevando herramientas y capacidades directamente a los territorios para que los pequeños productores puedan enfrentar los desafíos que plantea el cambio climático.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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