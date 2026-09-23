Cayó alias ‘Ñoño’, señalado de un homicidio a cuchillo en Maríalabaja

Después de varios meses de seguirle la pista, investigadores de la Policía Nacional lograron la captura de Edwin Enrique Ramírez Valdés, de 43 años, conocido con el alias de ‘Ñoño’, señalado de estar involucrado en el homicidio de Alberto José Julio Ricardo, ocurrido en Maríalabaja.

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La captura fue realizada por uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) en el barrio Las Delicias, sector El Campo, de Maríalabaja, en cumplimiento de una orden judicial expedida por el Juzgado Promiscuo Municipal de esa localidad, por el delito de homicidio.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos se remontan al 17 de mayo de 2026, cuando Alberto José Julio Ricardo, de 36 años, fue atacado con un arma blanca tipo cuchillo y sufrió una grave lesión que obligó a trasladarlo de urgencia a un centro asistencial de Cartagena.

Pese a los esfuerzos médicos por salvarle la vida, el hombre falleció 19 días después como consecuencia de la gravedad de la herida. Desde entonces, los investigadores adelantaron labores de policía judicial para identificar y ubicar al presunto responsable del homicidio.

Las pesquisas permitieron recopilar elementos materiales probatorios y evidencias que llevaron a la expedición de la orden de captura contra alias ‘Ñoño’, quien fue localizado por los investigadores cuando se movilizaba en una bicicleta por el sector El Campo.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó el trabajo investigativo adelantado para esclarecer este homicidio y reiteró el compromiso institucional de combatir los delitos que afectan la vida y la integridad de los ciudadanos.

Declaración sugerida para aprobación del comandante: “Con esta captura enviamos un mensaje claro a quienes atentan contra la vida: seguiremos trabajando de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación para llevar ante la justicia a los responsables de estos hechos y evitar que queden en la impunidad”.

Según las autoridades, el capturado registra cuatro anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por los delitos de hurto y homicidio. Durante el procedimiento también fue incautada la bicicleta en la que se movilizaba al momento de su detención.

Alias ‘Ñoño’ fue dejado a disposición de la Fiscalía 36 Seccional de Turbaco, URI de Homicidios, para responder por el delito que se le atribuye. Durante las audiencias preliminares, un juez de la República le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

La Policía Nacional reiteró su llamado a la ciudadanía para que denuncie oportunamente cualquier hecho que ponga en riesgo la vida y la seguridad de los habitantes de Bolívar, recordando que la información suministrada por la comunidad es fundamental para avanzar en el esclarecimiento de los delitos.