El Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena estrena flota de buses

Con el firme propósito de continuar elevando los estándares de calidad y confort, el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena iniciará, a partir de hoy, 23 de septiembre, la operación del servicio de buses en plataforma, destinado al traslado de pasajeros y tripulación entre las aeronaves y las instalaciones del terminal aérea, de acuerdo con las necesidades operacionales del aeropuerto.

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La implementación de este servicio tiene como propósito fortalecer la operación en plataforma, facilitar el traslado seguro y organizado de pasajeros y tripulaciones, mejorando su experiencia y contribuyendo a la eficiencia de la infraestructura.

La flota estará compuesta por dos buses modelo K280, cada uno con capacidad para 80 pasajeros. Adicionalmente, el esquema incluye una van exclusiva para tripulaciones con capacidad para 15 personas, lo que agilizará los tiempos de los equipos de vuelo.

“La implementación de este servicio tiene como objetivo principal brindar a las aerolíneas una solución segura, oportuna, eficiente y de alta calidad. Fortalecer nuestra operación en plataforma es vital para facilitar un tránsito organizado y contribuir de manera directa al mejoramiento de los procesos operacionales y, sobre todo, a la experiencia de nuestros usuarios dentro del aeropuerto”, destacó Shirley Orrego, gerente de Asuntos Corporativos y Comerciales de OINAC.

Para cubrir la gran mayoría de los itinerarios, el nuevo servicio estará disponible todos los días del año, operando de domingo a domingo en un horario de 4:30 a. m. a 11:00 p. m. El servicio será coordinado y mantenido por las aerolíneas, de acuerdo con la programación de vuelos y las condiciones de cada operación, procurando garantizar la adecuada atención de los pasajeros y las tripulaciones.

Con esta nueva alianza sellada con la compañía Dolphin Express, la terminal aeroportuaria reafirma su compromiso con el desarrollo de una infraestructura moderna, eficiente y orientada a brindar la mejor experiencia posible a todos los visitantes y viajeros que transitan por la ciudad.