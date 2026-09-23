Cartagena fortalece la prevención de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes

En el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA), la Policía Nacional en Cartagena, a través del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, desarrolló una jornada de prevención y sensibilización en las instalaciones del barco Freewinds, atracado en la Sociedad Portuaria.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La actividad se realizó de manera articulada con la Policía de Turismo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Fundación Renacer, Secretaría de Turismo, Universidad del Sinú y la Institución Educativa Nuestra Señora de la Candelaria, con el propósito de fortalecer los conocimientos de los estudiantes frente a los riesgos asociados a la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.

Durante la jornada se llevó a cabo un conversatorio dirigido a estudiantes, en el que se abordaron temas relacionados con la prevención de este delito, identificación de factores de riesgo, mecanismos de autoprotección y reconocimiento oportuno de posibles situaciones de vulneración de derechos.

Asimismo, se socializaron las rutas de atención y las líneas de emergencia 141 del ICBF y 123 de la Policía Nacional, invitando a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier situación que ponga en riesgo la integridad y bienestar de la niñez.

Este tipo de espacios buscan fortalecer las capacidades de niños, niñas y adolescentes para reconocer situaciones de riesgo y promover entornos protectores, al tiempo que se resalta la corresponsabilidad de las familias, instituciones educativas, autoridades y comunidad en la prevención de cualquier forma de explotación o vulneración de sus derechos.

La Policía Nacional recordó que la protección de los menores es una responsabilidad compartida entre autoridades, familias y comunidad, resaltando la necesidad de fortalecer los entornos seguros, la comunicación familiar y el acompañamiento permanente a niños, niñas y adolescentes.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena (E), coronel Carlos Julio esteban Blanco, destaco que la Policía Nacional reafirma su compromiso con la defensa y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, e invita a toda la ciudadanía a convertirse en garante de su seguridad y bienestar.