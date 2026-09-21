Chaparral, el municipio del Tolima con más de 90 sismos registrados en menos de 48 horas
En simultánea, Chaparral afronta incendios forestales activos en por lo menos seis de sus veredas.
Tolima
En máxima alerta permanece el municipio de Chaparral, en el sur del Tolima, por cuenta de la doble emergencia que le ha correspondido afrontar en los últimos días: los recurrentes sismos e incendios forestales de gran magnitud.
El secretario de Gestión del Riesgo y Desarrollo Rural de Chaparral, Jhonatan Perdomo, indicó que, desde la madrugada del domingo 20 de septiembre a la fecha, en el municipio se han presentado más de 90 sismos o movimientos telúricos, según reportes del Servicio Geológico Colombiano.
“Tenemos por lo menos 90 sismos a raíz del enjambre que se ha venido presentando en tres municipios, especialmente con epicentro en Chaparral. En el corregimiento Las Hermosas se ha agrupado por lo menos un 70 % de los sismos, pero también se han sentido en municipios vecinos como Roncesvalles, San Antonio y Rioblanco”, acotó Perdomo.
De acuerdo con el funcionario, los sismos oscilan entre magnitudes de 2,5 y 4,1 en la escala de Richter. Algunos, los más fuertes y superficiales, se han sentido en el resto del departamento y han obligado a la evacuación de edificios o estructuras.
“Recomendamos tener precaución, tener todos los equipos de salud a la mano, sus celulares cargados, un pito, un radio también nos sirve muchísimo. También le pedimos a la comunidad mantener la calma, no significa que va a venir un terremoto”, aclaró el funcionario.
Los sismos obligaron a suspender las clases en los colegios de Chaparral, al igual que ocurrió en Roncesvalles, como medida preventiva ante una eventual emergencia.
A la par, en Chaparral se presentan incendios forestales con por lo menos seis focos activos en las veredas Guayabal, El Queso, La Cristalina, San Miguel, San Bartolomé de Amoyá y Tamarco. El sector de San Miguel se encuentra controlado.
El despliegue de atención incluye a los Bomberos de Chaparral y del Huila, la Defensa Civil, la comunidad, Ponalsar y el Ejército Nacional, con apoyo aéreo.