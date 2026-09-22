Seguridad y narcotráfico, en la agenda de reunión entre Colombia y Costa Rica

Barranquilla será este martes escenario del segundo encuentro de alto nivel de un representante de otro Gobierno con el presidente Abelardo De La Espriella, luego de la reciente visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a la ciudad.

En esta oportunidad, el mandatario colombiano recibirá a la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, con quien sostendrá una reunión bilateral en la sede presidencial ubicada en Barranquilla. El encuentro fue acordado durante una conversación telefónica entre ambos mandatarios y tendrá como eje principal el fortalecimiento de la cooperación en materia de seguridad.

De acuerdo con el Gobierno Nacional, la agenda contempla mecanismos para mejorar la coordinación entre Colombia y Costa Rica, fortalecer el intercambio de información e inteligencia y avanzar en acciones conjuntas contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales que operan en la región.

La visita ocurre además en un momento en el que el Gobierno colombiano busca ampliar la cooperación regional frente a delitos que trascienden las fronteras. Desde Costa Rica también se ha señalado que la delegación que acompaña a Fernández busca fortalecer el intercambio de información entre los cuerpos de seguridad de ambos países y establecer mecanismos de coordinación.

Barranquilla gana protagonismo diplomático

Más allá de los temas que estarán sobre la mesa, la reunión vuelve a poner la atención sobre el papel que está adquiriendo Barranquilla como escenario para encuentros del Gobierno Nacional con autoridades internacionales.

El politólogo Ángel Tuirán, analista e investigador académico, considera que la visita de la presidenta costarricense refleja una mayor relevancia de la ciudad en asuntos diplomáticos y de Gobierno. Según su análisis, este tipo de encuentros confirma que Barranquilla está siendo utilizada como escenario para recibir altas dignidades internacionales.

El encuentro con Fernández se produce apenas dos semanas después de la visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien también se reunió con De La Espriella en la sede presidencial de Barranquilla. En esa oportunidad fueron anunciados los denominados ‘Acuerdos de Barranquilla’, relacionados con seguridad, economía y cooperación entre Colombia y Estados Unidos.

Para Tuirán, este nuevo encuentro permite observar una tendencia: Barranquilla adquiere visibilidad dentro de la agenda internacional del Gobierno, aunque Bogotá conserva su condición constitucional de capital y continúa concentrando las principales instituciones nacionales.