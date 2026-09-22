Cali se alista para el Smart City Expo 2026, la cumbre entre la tecnología y naturaleza

Colombia

Bajo el concepto ‘Ciudades biointeligentes: innovación para la vida’, Cali albergará la cuarta versión nacional del Smart City Expo. Este logro ratifica el reconocimiento internacional obtenido por la ciudad en el Smart City Expo LATAM Congress de Puebla, México, donde se destacó su estrategia para construir un territorio más seguro, conectado y resiliente.

El evento se da gracias a la colaboración entre la Alcaldía de Cali, EMCALI, Smartcity Expo World Congress, Fira Barcelona International y Corferias. Dentro de esta alianza, EMCALI lidera la modernización de la infraestructura mediante la expansión de fibra óptica, el fortalecimiento de la red eléctrica y el impulso a las energías renovables.

Desde la Alcaldía de Cali destacaron el enfoque del territorio: “Cali se presentará como referente en Latinoamérica en materia de ciudades biointeligentes y hub de tecnología. Esto nos hace únicos y diferentes, en cuanto a que vemos la tecnología como una herramienta para proteger la biodiversidad e impulsar el desarrollo sostenible, lo cual nos ha permitido lograr el crecimiento de las startups en un 75 % en los últimos dos años”.

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Proyectos pioneros de alto impacto técnico y social en Cali

La biointeligencia en la capital vallecaucana se traduce en el uso de datos e innovación para atender desafíos concretos:

Salud pública y gestión predictiva: implementación de Dengue.IA junto a la Fundación Rockefeller y la Universidad ICESI, una herramienta que cruza variables climáticas para prevenir brotes epidemiológicos.

implementación de junto a la Fundación Rockefeller y la Universidad ICESI, una herramienta que cruza variables climáticas para prevenir brotes epidemiológicos. Conservación y biodiversidad: plataforma de monitoreo de fauna silvestre galardonada internacionalmente y un inventario arbóreo georreferenciado para cuidar el patrimonio verde.

plataforma de monitoreo de fauna silvestre galardonada internacionalmente y un inventario arbóreo georreferenciado para cuidar el patrimonio verde. Resiliencia y riesgos climáticos: alianzas con organizaciones como Bloomberg Philanthropies para predecir inundaciones y movimientos de tierra. La ciudad registra 83 de 108 puntos en el Índice de Biodiversidad Urbana y forma parte de la red Cities4Forests y de las BiodiverCiudades del CAF.

El ecosistema de emprendimiento tecnológico de la región ha crecido un 75 % en dos años mediante la estrategia Nido, impulsada por la Alcaldía, la Gobernación y la Cámara de Comercio de Cali. Se proyecta un incremento del 100 % para el periodo 2024-2025 en sectores como Healthtech, Agritech, Fintech y Climatech, este último enfocado en transformar la biomasa industrial en bioenergía. Asimismo, la ciudad alberga a cuatro de las empresas de software más representativas del país (Carvajal, Ciesa, Open Systems y Component).

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Proyectos de articulación con el sector privado y la academia que destacan

Iniciativa Cali Circular / CILAB: laboratorio de analítica de datos e innovación abierta.

Proyecto Yagua: espacio enfocado en ciencia, arte y tecnología que integrará un domo inmersivo, laboratorios de artes mediales, salas de animación y un parque tecnológico para investigación y startups.

Gobernanza de Datos: creación de la figura del Chief Data Officer para unificar los 16 observatorios públicos locales.

Movilidad y conectividad: electrificación del sistema MIO, desarrollo del Tren de Cercanías y despliegue de 63 zonas Wi-Fi gratuitas para dar cobertura al 100 % de los 15 corregimientos rurales.

El encuentro contará con congreso académico, muestra comercial y espacios de networking. Los interesados en asistir pueden completar su registro en el sitio oficial del evento: https://smartcityexpocali.com/