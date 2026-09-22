Presidente Kast criticó a la ONU por no estar “a la altura” y pidió reformar el Consejo de Seguridad

SANTIAGO, CHILE - SEPTEMBER 3. 2026. Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: Anadolu / Colaborador) / Anadolu

El presidente de Chile, José Antonio Kast, cuestionó el funcionamiento de Naciones Unidas durante su primera intervención como mandatario ante la Asamblea General y aseguró que la organización “no ha estado a la altura de los desafíos de nuestros tiempos”. Además, planteó reducir la burocracia, concentrar recursos en las emergencias y reformar un Consejo de Seguridad que, según afirmó, sigue respondiendo a la realidad de 1945 y no a la de 2026.

Kast centró buena parte de su discurso en presentar a Chile como un país que, después de años de estancamiento, busca recuperar el crecimiento, reforzar la seguridad y atraer inversión extranjera.

“Chile está de vuelta y no es una consigna, es la consolidación de un país que hoy comienza a caminar hacia el desarrollo”, afirmó.

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Kast pide cambios en Naciones Unidas

“Esta organización no ha estado a la altura de los desafíos de nuestros tiempos”, aseguró Kast, quien cuestionó lo que describió como una estructura que “delibera en exceso y ejecuta con lentitud”.

El mandatario sostuvo que el Consejo de Seguridad continúa estructurado sobre el escenario internacional surgido después de la Segunda Guerra Mundial.

“Tenemos un Consejo de Seguridad que se basa en 1945, no en 2026”, dijo.

Kast aseguró que Chile mantiene su respaldo a Naciones Unidas, pero precisamente por ello considera necesario exigirle mayor capacidad de respuesta. Entre sus propuestas mencionó reducir la burocracia, concentrar el presupuesto en situaciones donde “hay vidas en juego” y revisar las prioridades de la organización.

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Chile retoma su relación con Venezuela

El presidente también anunció que su gobierno está reanudando el relacionamiento con Venezuela, en medio del nuevo escenario político de ese país.

“Bajo un nuevo mando se abren puertas que estuvieron cerradas por muchos años”, afirmó.

Kast aseguró que Venezuela enfrenta una “oportunidad histórica” para reencontrarse con los millones de venezolanos que dejaron el país y que aspiran a regresar.

“Chile quiere brindar su disposición y brindar ayuda en cada paso”, agregó.

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“A Chile se entra por la puerta, no por la ventana”

En materia de seguridad y migración, Kast defendió las políticas impulsadas durante sus primeros seis meses de gobierno y vinculó el control fronterizo con la lucha contra el crimen transnacional.

“A Chile se entra por la puerta, no por la ventana. Con los documentos ordenados”, afirmó.

El mandatario sostuvo que el orden constituye una condición necesaria para garantizar la libertad y aseguró que su administración se encuentra “ordenando la casa”.

Kast también reconoció que la economía chilena todavía enfrenta dificultades y que el desempleo continúa siendo un desafío, aunque sostuvo que las medidas adoptadas por su Gobierno producirán resultados.

“Después de años de estancamiento, Chile está de vuelta”.

El gobierno chileno ya había utilizado en las últimas semanas el lema “Chile está de vuelta” durante encuentros con inversionistas internacionales, en los que ha promovido reformas y oportunidades de inversión.

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Kast pide poner fin a las guerras por su impacto económico

El presidente chileno también se refirió a los conflictos internacionales y advirtió que sus consecuencias económicas alcanzan incluso a los países que no participan directamente en ellos.

Recordó que Chile importa prácticamente todo el petróleo que consume y aseguró que las guerras terminan reflejándose en el costo del transporte, los alimentos y la producción agrícola.

“Las guerras deben cesar, no solo desangran a quien combate sino a quien se empobrece”, afirmó.

Kast sostuvo que varios países que comenzaban a recuperar sus economías han vuelto a estancarse por conflictos que no apoyaron ni provocaron.

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Chile impulsa a Valparaíso como sede de un organismo internacional

Durante su intervención, Kast también respaldó la candidatura de Valparaíso para albergar la Secretaría Ejecutiva del Tratado de Alta Mar.

La candidatura es una política de Estado impulsada por Chile y, de concretarse, convertiría a Valparaíso en sede del primer organismo de Naciones Unidas de membresía universal ubicado en América Latina. La decisión está prevista para enero de 2027.

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Inteligencia artificial

Kast cerró su intervención abordando el impacto de la inteligencia artificial, que definió como un desafío tanto ético como geopolítico.

El presidente rechazó lo que calificó como un falso dilema entre innovación y responsabilidad y defendió avanzar en el desarrollo tecnológico sin renunciar a mecanismos de control.

“Ir más rápido no es ir mejor, pero no vamos a renunciar a las oportunidades por miedo”, concluyó.

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