Presidencia confirmó que proceso quirúrgico de Abelardo De la Espriella Juris culminó con éxito
El padre del presidente se encuentra recuperándose del procedimiento que le realizaron ayer.
A través de un comunicado, la Presidencia informó sobre el estado de salud de Abelardo De La Espriella Juris, el padre del presidente de la República, quien ayer recibió una cirugía a corazón abierto en la Fundación Cardioinfantil de Bogotá.
En el comunicado, la Presidencia confirmó que el procedimiento quirúrgico culminó satisfactoriamente, y que De La Espriella Juris se encuentra recuperándose de la intervención.
“Se encuentra bien, acompañado de su familia y bajo el cuidado del equipo médico”, señaló.
Al mismo tiempo, el presidente Abelardo De La Espriella agradeció las manifestaciones de afecto, solidaridad, y buenos deseos de los colombianos que estuvieron pendientes del estado de salud y evolución de su padre.
Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...