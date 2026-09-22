Presidencia confirmó que proceso quirúrgico de Abelardo De la Espriella Juris culminó con éxito

A través de un comunicado, la Presidencia informó sobre el estado de salud de Abelardo De La Espriella Juris, el padre del presidente de la República, quien ayer recibió una cirugía a corazón abierto en la Fundación Cardioinfantil de Bogotá.

En el comunicado, la Presidencia confirmó que el procedimiento quirúrgico culminó satisfactoriamente, y que De La Espriella Juris se encuentra recuperándose de la intervención.

“Se encuentra bien, acompañado de su familia y bajo el cuidado del equipo médico”, señaló.

Al mismo tiempo, el presidente Abelardo De La Espriella agradeció las manifestaciones de afecto, solidaridad, y buenos deseos de los colombianos que estuvieron pendientes del estado de salud y evolución de su padre.