Comunidad de Sáchica pide apoyo urgente para contener incendio que amenaza el Santuario de Iguaque

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La comunidad de Sáchica, en Boyacá envió una carta a David Tamayo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), solicitando apoyo aéreo, terrestre y técnico para atender el incendio forestal que afecta a Villa de Leyva, Chíquiza y Sáchica y que, según advierten, amenaza directamente al Santuario de Fauna y Flora Iguaque.

“El fuego se ha extendido hacia el municipio de Chíquiza y hacia el Santuario de Fauna y Flora de Iguaque, comprometiendo en este momento a tres municipios: Villa de Leyva, Chíquiza y Sáchica”, señala la carta enviada por la Brigada Ambiental de Sáchica.

De acuerdo con el balance citado por los firmantes, la afectación alcanzaría cerca de 1.200 hectáreas, de las cuales aproximadamente 715 corresponderían al Santuario de Fauna y Flora Iguaque, cerca del 10,4 % de su área total. Además, persisten focos activos en zonas de difícil acceso.

La comunidad también advierte sobre el desplazamiento del frente de fuego hacia el norte.

Según los reportes de monitoreo, durante la madrugada de este martes el frente más crítico avanzaba “en dirección a la laguna de Iguaque”, con focos activos en sectores como Gacha y San Miguel.

Advierten por el impacto sobre el agua

Uno de los principales motivos de preocupación es el papel que cumple el Santuario de Iguaque en la regulación hídrica de la región.

“El Santuario de Iguaque es una de las principales fuentes de regulación hídrica de la región: abastece los nacimientos y acueductos que surten a Villa de Leyva y a otros municipios, beneficiando a más de 30.000 personas”, señala el documento.

Solicitudes al Gobierno nacional

Ante la emergencia, la comunidad pidió, entre otras medidas, apoyo aéreo con helicópteros para la aplicación de poliacrilato de potasio en las zonas de mayor riesgo y los perímetros de contención. También solicitó el suministro de este material para las brigadas comunitarias.

Asimismo, la Brigada Ambiental de Sáchica solicitó el despliegue inmediato de veterinarios y personal capacitado, además de la activación de un plan de rescate y conservación de las especies afectadas por el incendio.