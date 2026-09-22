Revocan orden de arresto contra el alcalde Alejandro Eder tras fallo de segunda instancia

Un juez de segunda instancia dejó sin efecto la orden de arresto y la multa que habían sido impuestas al alcalde de Cali, Alejandro Eder, en un fallo de tutela relacionado con la respuesta a un derecho de petición presentado por el abogado Élmer José Montaña Gallego.

El proceso se originó en una tutela presentada por el abogado, quien había solicitado información a la Administración Distrital sobre contratos y documentos de contratación pública con ProPacífico.

En primera instancia, el juez había ordenado complementar la respuesta y, ante el supuesto incumplimiento, había dispuesto el arresto y una multa contra el alcalde Alejandro Eder.

Sin embargo, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bucaramanga revocó la decisión de primera instancia y determinó que la Alcaldía de Cali sí había respondido la solicitud de información. Según la decisión, los documentos requeridos estaban disponibles para consulta a través de los canales oficiales y del SECOP II, la plataforma de contratación pública del Estado.

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La directora Jurídica de la Alcaldía de Cali, Ana Catalina Castro, explicó que con este nuevo fallo no se hace efectiva la orden de arresto que había sido emitida en primera instancia.

“Quiero contarles que acaba de salir el fallo de segunda instancia de un juez del circuito en donde le da la razón a la Alcaldía de Santiago de Cali”, y agregó: “la autoridad judicial concluyó en su providencia diciendo que exigir la reproducción y envío de expedientes tan voluminosos desconoce los principios de celeridad, eficacia y el uso adecuado de la tecnología en la función pública, toda vez que en los archivos ya se encuentran alojados en los canales oficiales del Estado, tal como lo dijimos, toda la información solicitada por el peticionario fue albergada en la plataforma de contratación pública del Estado SECOP II”.

La decisión de segunda instancia señala expresamente: “REVOCAR la Sentencia de Tutela proferida el 13 DE AGOSTO DE 2026”. Y posteriormente: “DENEGAR el amparo de tutela elevado por ÉLMER JOSÉ MONTAÑA GALLEGO”.

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Ante esta última decisión, el abogado Elmer Montaña manifestó que la Administración Distrital indujo a un error al juez de Bucaramanga para que se revocara la decisión y que ya se había tomado en Cali.

“La Alcaldía de Cali engañó, indujo en error a un juez de Bucaramanga para que revocara en segunda instancia la decisión que había adoptado un juez de Cali a través de una tutela ordenándole a la Alcaldía que me hiciera entrega de toda la documentación relacionada con la forma como se ejecutaron, como se gastaron los dineros de cuatro convenios interadministrativos suscritos entre esta Alcaldía y Propacífico” y agregó.

Además, negó que la información se encontrara en el SECOPII. “El engaño consistió en decirle al juez de segunda instancia que esa información reposa en el SECPOP, que es una plataforma virtual donde ciertamente se tiene que llevar toda la información relacionada con la ejecución de los contratos. Desde el mes de marzo he venido insistiendo de que esa información no está en el SECOP”, insistió Emer Monaña.

Finalmente, aseguró que publicará un video demostrando que la información no se encuentra en la plataforma indicada y que presentará una denuncia penal por el delito de fraude procesal.