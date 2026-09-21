Sanción de arresto y multa a Eder no está en firme: Alcaldía aclara que fallo no es definitivo

La decisión judicial proferida en primera instancia por el Juzgado Décimo Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Cali, que contempla imponer una medida sancionatoria al alcalde Alejandro Eder, no se encuentra en firme ni produce efectos jurídicos inmediatos.

Aunque en el Auto Interlocutorio No. 12703 el juez resolvió “Sancionar con arresto de cinco (5) días y multa equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes al señor ALVARO ALEJANDRO EDER GARCES” por el presunto incumplimiento de un fallo de tutela, la misma resolución judicial dispuso suspender la ejecución del castigo al ordenar “Consultar la presente decisión con el superior jerárquico, esto es los JUECES CIVILES DEL CIRCUITO DE CALI (Reparto)”. Por lo tanto, la medida carece de aplicación inmediata.

El proceso judicial tuvo su origen en una acción de tutela promovida por sectores del Pacto Histórico a través del excandidato de dicha colectividad, el abogado Elmer José Montaña Gallego.

El trámite se inició por no atender presuntamente la solicitud de información referida a las actuaciones contractuales del Distrito. Según consta en la orden del juez, se tuteló el derecho de petición para que la Administración Distrital emitiera una respuesta clara frente a los aspectos que no se habían resuelto, exigiendo en particular “individualizar los convenios celebrados con ProPacífico y precisar, respecto de cada uno, los documentos contractuales y de ejecución que reposen en sus expedientes” e informar las acciones de control aplicadas sobre miembros de dicha organización que manejan recursos públicos.

Ante la determinación de primera instancia, el Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública de la Alcaldía Distrital reiteró que la sanción no es ejecutoria y que el fallo debe ser revisado en grado jurisdiccional de consulta por un Juez Civil del Circuito de Cali.

“Es indispensable transmitir absoluta tranquilidad a la ciudadanía y a los medios de comunicación. Esta medida no es definitiva ni tiene aplicación inmediata, toda vez que cuenta por ley con la instancia de consulta ante un juez de superior jerarquía. Hasta tanto dicha instancia judicial no revise y resuelva el expediente de fondo, la sanción queda suspendida legalmente”, explicó Ana Catalina Castro, directora del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública.

La funcionaria enfatizó en que sí está atendiendo el suministro de la información requerida. De acuerdo con el equipo jurídico, las distintas dependencias han avanzado en el recaudo y traslado exhaustivo de las piezas documentales contractuales y anexos solicitados, demostrando que en ningún momento ha existido renuencia u omisión por parte del mandatario ni de su equipo de trabajo.