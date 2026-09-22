Retirarse de la CPI elimina un puente con la comunidad internacional: Carolina Olarte

La exembajadora de Colombia en Países Bajos, Carolina Olarte, a la cual recientemente el Gobierno De la Espriella le retiró su candidatura para magistrada de la Corte Penal Internacional, habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, y se refirió a las implicaciones que tendría para el país salir de ese tribunal, una noticia que ha estado rondando en la agenda desde hace algunos meses.

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Según dijo, la eventual salida de Colombia de la CPI tendría “consecuencias importantes”, dentro de estas la eliminación de “un puente muy importante con la comunidad internacional en donde hemos gozado de un reconocimiento importantísimo y nos ha permitido no solamente fortalecer nuestras instancias judiciales y de investigación como ha sido durante los últimos 30 años, sino que nos impide continuar proveyéndole al mundo a esta Corte y a otras instancias judiciales de lecciones aprendidas en materia de judicialización, de investigación y de sanción de los más graves crímenes”.

Así, se refirió al caso particular de Colombia y el ejemplo que ha dado en ese tribunal.

“Colombia ha sido reconocida como el ejemplo más sofisticado y más desarrollado en materia de justicia restaurativa y justicia transicional, crucial para los crímenes de los cuales se ocupa la Corte Penal Internacional”.

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Enfatizando que, “entonces, un retiro de Colombia del Estatuto de Roma cerraría ese puente fundamental que está en beneficio de nuestro país, de nuestra historia y en particular de nuestras víctimas y de nuestra jurisdicción. Eso sería una consecuencia grave y una consecuencia drástica”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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