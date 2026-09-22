Trump reivindica ante la ONU que él “hace la paz” mientras otros solo hablan de ella

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reivindicó este martes durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU que, él “hace la paz” mientras otros solo hablan de ella.

“Mientras otros han hablado de paz, yo he hecho la paz. Mientras otros han ignorado las amenazas, yo las he enfrentado. Mientras otros han hablado de valentía, Estados Unidos la ha demostrado. Mientras otros han prometido, prometido fortaleza, yo la he utilizado para hacer de Estados Unidos el país más poderoso del mundo”, declaró.

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