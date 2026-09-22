“Un ataque a la Constitución de EE. UU.”: Director de El País rechaza veto a medios de Donald Trump
Jan Martínez estuvo en 6AM W de Caracol Radio, donde manifestó su respaldo a los medios estadounidenses luego del veto impuesto por la Casa Blanca.
“Un ataque a la Constitución de EE. UU.”: Director de El País rechaza veto a medios de Donald Trump
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David Otero
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