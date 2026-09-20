Atlético de Madrid vs Real Madrid EN VIVO 🔴 Siga acá el minuto a minuto del partido en LaLiga (Photo by Maria Gracia Jimenez/Soccrates/Getty Images) / Soccrates Images

El partidazo de la séptima jornada de LaLiga 2026-27 lo protagonizan este domingo 20 de septiembre los dos equipos de la capital española: Atlético de Madrid vs Real Madrid en el Metropolitano.

En el cuadro colchonero Julián Alvarez, recién recuperado de una sobrecarga muscular, empieza el derbi como suplente, al igual que Ademola Lookman, mientras que el atacante Jonathan David y el medio centro Johnny Cardoso son titulares en la alineación de Diego Simeone.

El Atlético sale con Jan Oblak, en la portería; Marc Pubill, Cristian ‘Cuti’ Romero, David Hancko y Alejandro Grimaldo, en la defensa; Marcos Llorente y Johnny Cardoso, en el medio campo; Giuliano Simeone, Kang in Lee y Álex Baena, por delante; y Jonathan David, en punta.

Por otro lado, en el elenco merengue, Aurelien Tchouaméni ha sido el elegido por el técnico portugués José Mourinho como acompañante del uruguayo Fede Valverde en el once titular. El francés le gana la partida al portugués Bernardo Silva, la otra opción que manejaba el luso para completar el doble pivote, y encadena su segundo partido como titular tras incorporarse a la dinámica de grupo con la temporada empezada después de la lesión que sufrió en el Mundial.

El once del Real Madrid lo forman: Courtois; Dumfries, Huijsen, Konate, Cucurella; Tchouaméni, Valverde; Arda Güler, Bellingham, Vinícius; y Mbappé.