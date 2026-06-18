Bolsa de incentivos para atraer aerolíneas al aeropuerto El Edén de Armenia

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Armenia

Con la salida de la aerolínea Spirit el aeropuerto internacional El Edén de Armenia perdió la conectividad aérea internacional por lo que las autoridades y gremios vienen trabajando con el fin de buscar alternativas ante la situación.

En las últimas horas se llevó a cabo un nuevo comité de conectividad aérea con la visita del viceministro de turismo Juan Sebastián Sánchez quien destacó la importancia de este tipo de espacios para fortalecer la llegada de nuevas aerolíneas.

Manifestó que el llamado es a trabajar articuladamente entre la alcaldía, gobernación, gremios y el Gobierno Nacional para lograr que sean efectivas las estrategias que buscan traer beneficios al territorio y compensar los efectos del cierre de Spirit.

Destacó que tendrán un comité extraordinario para concretar compromisos respecto a los aportes de gremios y en cuanto al gobierno nacional dijo que el compromiso está ligado con establecer una mesa en Bogotá de la mano con la Aeronáutica Civil para generar las soluciones correspondientes.

Del mismo modo, la secretaria de turismo del departamento Juana Camila Gómez dijo que es un espacio positivo para continuar avanzando en los procesos que permitan la llegada de aerolíneas. Enfatizó que cuentan con el visto bueno de varias aerolíneas que están a la espera de actualizar los estudios de mercado donde es clave la información que suministrarán las entidades territoriales.

Resaltó que uno de los compromisos del comité está relacionado con establecer una reunión con la Aeronáutica Civil para definir los beneficios y que el aeropuerto internacional sea mucho más atractivo.

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Dijo que con la visita del viceministro se logró el compromiso de avanzar en las gestiones tanto a nivel nacional e internacional y una bolsa de incentivos por parte de Procolombia con el fin de que prontamente puedan operar aerolíneas en la terminal terrestre del departamento.

El secretario de desarrollo económico, Diego Tobón: “Un logro muy significativo el día de hoy fue ya el compromiso por parte de la alcaldía de Armenia para ese plan de incentivos donde se compromete a iniciar con 15.000 dólares para la bolsa. Tenemos también Pro Colombia con 50 mil, la gobernación del Quindío 30 mil y esperamos ya el pronunciamiento de las diferentes instancias como Cámara de Comercio gremios para la próxima semana”.

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De acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, basado en datos la Aeronáutica Civil, solo en marzo de 2026, el Aeropuerto Internacional El Edén registró un crecimiento del 62 % en la llegada de pasajeros frente al mismo mes de 2025.