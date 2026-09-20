‘Ares’, el canino de la policía en Manizales que detectó estupefacientes en varias encomiendas

Manizales

Las incautaciones de las sustancias estupefacientes fueron gracias a ‘Ares’, el canino de la policía de carabineros que con su olfato detectó estos paquetes en dos bodegas de envíos. En la primera, halló 23 paquetes con una sustancia parecida a la marihuana proveniente de Cali.

“‘Ares’ dio una señal pasiva sentado, comportamiento previamente establecido en su entrenamiento como indicación ante la posible presencia de dichas sustancias. Frente a ello, los uniformados procedieron a realizar una inspección detallada de la encomienda encontrando 23 paquetes envueltos en material tipo cristaflex que contenía un material vegetal de color y características parecidas a la marihuana”, reporta el coronel Mauricio Herrera, comandante de la Policía Metropolitana de Manizales.

En otro lugar de almacenamiento, ‘Ares’ volvió a dar una señal de posible presencia de estupefaciente, donde los uniformados realizaron una inspección detallada encontrando dentro de 9 pares de zapatos, 19 paquetes que contenían, preliminarmente, base de coca.

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“En esta mercancía procedente de Córdoba, ‘Ares’ emitió mencionada alerta, acción que indició a los policiales inspeccionar la encomienda, hallando características particulares en las suelas de los zapatos, por lo que realizaron su verificación más minuciosa. Posteriormente, procedieron a la prueba de identificación preliminar homologada cuyo resultado arrojó que la sustancia era base de coca”, manifiesta el coronel Herrera.

En ambas situaciones, la base de coca y la marihuana fueron dejadas a disposición de las autoridades judiciales competentes, quienes adelantarán los procedimientos correspondientes.