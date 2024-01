Personal de la salud protesta por el no pago de sus honorarios en Cúcuta.

Cúcuta

Nuevamente el personal de la salud alza su voz por el incumplimiento en el pago de sus honorarios. En esta oportunidad, trabajadores denuncian que son cerca de 100 personas a las que una IPS de con presencia en la ciudad les ha incumplido desde el mes de noviembre del 2023.

“Nosotros decidimos hoy llegar a la IPS a cerrar, a hacer un plantón, porque ya nos cansamos de los atropellos por parte de esta IPS y su gerente que nos viene incumpliendo los pagos desde el año pasado” dijo la fisioterapeuta Wendy Paola Iguarán.

Aseguró que las personas a cargo de esta Institución Prestadora de Salud les dijeron que “el mes de noviembre nos lo iban a pagar finalizando el mes de diciembre y no fue así. Después dijeron que nos pagaban el 15 de enero algo que también se incumplió. Arbitrariamente hace dos días nos consignaron un 30% del salario del mes de noviembre, lo que para nosotros es una burla, peor que no nos pagaran el salario completo”.

Sin embargo, aseguró que esta situación no es solo con esta IPS, pues es una problemática que se viene presentando desde hace muchos años, “estamos cansados, aburridos, no es la primera IPS que nos ha hecho este atropello. En el 2021 en plena pandemia también otra IPS nos adeudó dinero que nunca llegó, dinero que se perdió. Estuvimos expuestos todo el tiempo y ya no es justo que hagan esto con los profesionales de la salud”.

Iguarán contó que la respuesta que reciben frente a este no pago es que las EPS no les han cancelado y por esto no les responden por sus honorarios. Esta situación, según la fisioterapeuta, también se presenta con el personal de la salud que está vinculado a esta institución en Ocaña y Pamplona, entre médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y fonoaudiólogos.