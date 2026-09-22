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22 sep 2026 Actualizado 17:51

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Arrestan a un colombiano que se hacía pasar por un agente migratorio en Florida

El acusado habría utilizado una sirena policial, usaba un arma de fogueo y afirmaba que podía ayudar con asuntos de inmigración a cambio de dinero.

APD officers arrest a protester at the site where an I.C.E. agent shot Wilber Rafael Garces Perez at the intersection of Anderson Square and Research Boulevard on Sunday, Sep. 20, 2026 in North Austin. Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: Austin American-Statesman/Hearst Newspapers / Colaborador)

APD officers arrest a protester at the site where an I.C.E. agent shot Wilber Rafael Garces Perez at the intersection of Anderson Square and Research Boulevard on Sunday, Sep. 20, 2026 in North Austin. Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: Austin American-Statesman/Hearst Newspapers / Colaborador) / Austin American-Statesman/Hearst

APD officers arrest a protester at the site where an I.C.E. agent shot Wilber Rafael Garces Perez at the intersection of Anderson Square and Research Boulevard on Sunday, Sep. 20, 2026 in North Austin. Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: Austin American-Statesman/Hearst Newspapers / Colaborador)
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Las autoridades arrestaron a un ciudadano colombiano acusado de hacerse pasar por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para extorsionar a un trabajador de un camión de comida, según anunció este martes la Fiscalía federal del distrito sur de Florida.

El sospechoso, identificado como Jonathan Christian González Reyes, “ha sido acusado de hacerse pasar por un alto funcionario del ICE para supuestamente amenazar y extorsionar a un empleado de un camión de comida en Miami Gardens”, informó el fiscal federal de este distrito, Reding Quiñones, en la red social X.

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“El acusado supuestamente utilizó luces policiales y una sirena, afirmó que podía ayudar con asuntos de inmigración a cambio de dinero, blandió un arma de fuego y amenazó a la víctima y a su hijo”, agregó el funcionario.

De acuerdo con la Fiscalía, el acusado amenazó con colocar sustancias ilícitas en el negocio para provocar su clausura y apuntó con un arma de fuego al hijo de la víctima. Al no lograr que cedieran a sus demandas, huyó del lugar tras activar una sirena policial en su automóvil.

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González Reyes enfrenta hasta tres años de prisión por un cargo de suplantación de identidad de un funcionario de los Estados Unidos.

Quiñones explicó que hacerse pasar por un oficial federal “para intimidar o explotar a otros es un delito federal”, y advirtió de consecuencias similares para aquellos “que abusen de la autoridad y la reputación de las fuerzas del orden para beneficio personal”.

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