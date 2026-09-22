Keiko Fujimori pidió a comunidad internacional respetar soberanía de los Estados ante la ONU

LIMA, PERU - JULY 28: Peruvian President Keiko Fujimori . Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: Anadolu / Colaborador) / Anadolu

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, pidió este martes ante la Asamblea General de Naciones Unidas que la comunidad internacional respete las decisiones y las instituciones de los Estados, al advertir que acompañar a un país “no significa sustituir sus instituciones o decisiones”.

Fujimori hizo estas declaraciones durante su intervención en el Debate General del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, donde también centró buena parte de su discurso en la lucha contra el crimen organizado transnacional, la educación y el fortalecimiento de las instituciones.

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“Acompañar a un país no significa sustituir sus instituciones”

Uno de los puntos centrales de su discurso estuvo dirigido al papel que debe desempeñar la comunidad internacional frente a las decisiones internas de los estados.

“Los peruanos no siempre encontramos en la comunidad internacional la empatía o la fidelidad a los principios que dieron origen a esta Asamblea”, afirmó.

La mandataria señaló que la cooperación internacional cobra especial importancia durante los momentos de mayor dificultad, pero insistió en que debe respetar los límites de la soberanía nacional.

“Esperamos que en su actuación respete los límites propios de estados soberanos. Acompañar a un país no significa sustituir sus instituciones o decisiones”, dijo.

Fujimori agregó que, aunque existen principios universales compartidos, también deben reconocerse la historia, las realidades y las tradiciones particulares de cada nación.

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Fujimori pidió declarar terroristas a organizaciones criminales transnacionales

La presidenta peruana también hizo énfasis en la inseguridad y el avance del crimen organizado, uno de los asuntos que su gobierno había anticipado que llevaría ante Naciones Unidas.

Fujimori sostuvo que Perú enfrenta una “guerra” contra organizaciones criminales transnacionales que, según dijo, han impuesto el terror en diferentes poblaciones.

La mandataria planteó la necesidad de “determinar y definir al enemigo” y aseguró que estas organizaciones deben ser consideradas terroristas.

“Deben ser mostradas como lo que son, enemigos del estado y del ciudadano de bien”, dijo.

También destacó la incorporación de Perú al denominado Escudo de las Américas como una muestra de la intención de trabajar junto a otros países en la lucha contra el crimen organizado.

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Educación como herramienta contra la delincuencia

Fujimori aseguró que la estrategia de seguridad debe ir acompañada de oportunidades para los jóvenes y presentó la educación como una herramienta de prevención frente al reclutamiento por parte de organizaciones criminales.

La mandataria señaló que su Gobierno inició una reforma educativa destinada a fortalecer la infraestructura, los materiales y los servicios digitales.

También defendió la necesidad de recuperar la autoridad de los profesores dentro de los colegios.

“Necesitamos restablecer el orden, que los niños vayan a aprender y los profesores a enseñar sin miedo”, añadió.

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Defendió autonomía de poderes

Fujimori también destacó la necesidad de contar con instituciones judiciales capaces de aplicar la ley de manera independiente.

Aseguró que una democracia requiere autonomía y respeto entre los poderes públicos, además de instituciones imparciales y comprometidas con el debido proceso. La mandataria ya había expresado al inicio de su gobierno su compromiso con la separación de poderes y la independencia judicial.

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